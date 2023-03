Imbrattato Palazzo Vecchio a Firenze: il gesto di “Ultima Generazione”

Ancora uno sfregio ad un monumento storico italiano. Questa volta è accaduto a Firenze e ad esser imbrattata è stata la facciata di Palazzo Vecchio. Ecco chi è stato l’autore di tale gesto.

Si tratta del gruppo “Ultima Generazione” che, questa mattina, ha imbrattato la facciata esterna della sede delle riunioni del Consiglio Comunale della città toscana.

Palazzo vecchio imbrattato

Un blitz in piena regola, se così possiamo definirlo, quello che il gruppo “Ultima Generazione” ha deciso di portare avanti contro uno dei monumenti e dei palazzi più antichi, importanti e famosi della città di Firenze: Palazzo Vecchio. Hanno imbrattato, con della vernice rossa, la facciata esterna della sede delle riunioni del Consiglio Comunale.

Immediata la risposta delle autorità e dei Vigili Urbani della città. Lo stesso primo cittadino, Nardella, è salito lui stesso sul ponteggio installato per la pulizia della facciata, ed ha deciso di dare una mano nell’opera di ripulitura. Impalcatura mobile e, insieme agli operai, Nardella si è messo con tubo in mano ed ha iniziato a spruzzare acqua per pulire la facciata.

È stato il gruppo “Ultima Generazione”, gruppo ambientalista che non solo a Firenze, ma anche in altre parti d’Italia ha, più volte, dato inizio, poi firmandosi, a questi blitz con vernice rossa. Ed in ultimo, anche la facciata di Palazzo Vecchio ci è finita per lo mezzo. Alla notizia di quanto era accaduto, il sindaco Nardella si è mostrato, all’inizio seccato per ciò che era successo.

Poi, dopo aver aiutato come dicevamo, nelle operazioni di pulizia, ha sorriso, soddisfatto di esser riuscito, in quanto primo cittadino, a dare una mano per dare (di nuovo) l’immagine originaria ad uno dei monumenti più visitati della città da lui guidata.

Anche il sindaco Nardella in campo per la ripulitura

I blitz che vengono portati avanti proprio dal gruppo “Ultima Generazione” sono atti a contestare, in maniera diversa dal solito, le politiche che, secondo loro, non sono atte alla giusta tutela ed al giusto rispetto per l’ambiente. Il loro spruzzare vernice rossa sul palazzo che affaccia su Piazza della Signoria, è stato un segno di protesta per questi motivi.

Il gruppo stesso ha, poi, rivendicato sui social, la sua azione dimostrativa con un post: “Continueremo finché non otterremo lo stop ai sussidi pubblici ai combustibili fossili” – hanno scritto.

È stato un pronto intervento dei Vigili Urbani, presenti lì nella zona, a fermare l’ulteriore lancio e sfregio di vernice rossa da parte degli attivisti sulla facciata di Palazzo Vecchio. Vigili Urbani aiutati dal sindaco che, saputo cosa stava accadendo, si è subito recato sul posto. Da lì, poi, l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco per dare avvio alle operazioni di pulizia. Operazione, alla quale, come dicevamo, ha partecipato attivamente anche lo stesso Nardella.

L’azione portata avanti da “Ultima Generazione” anche su Palazzo Vecchio si rifà alla loro campagna “#NonPaghiamoIlFossile” e non è, purtroppo, la sola che ha colpito la città di Firenze. A febbraio, ad esser colpito, era stato il palazzo del Consiglio Regionale della Toscana, sempre con le stesse modalità e l’uso della vernice rossa.