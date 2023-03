“L’eredità è tutta sua”, stravolti i piani a Buckingham: la scelta di Re Carlo III

Re Carlo III stravolge i piani, cambia tutto a Buckingham Palace: l’eredità è ora nelle sue mani. Ecco che cosa sta succedendo nel Regno Unito.

Arrivano delle notizie strabilianti dalla vicina Inghilterra, tutto cambia a Buckingham Palace. L’ultima decisione di Re Carlo III lascia senza parole: l’eredità è tutta sua.

La decisione strabiliante di Re Carlo III

Re Carlo III lascia tutti senza parole: il sovrano d’Inghilterra, che tra poco più di due mesi sarà proclamato ufficialmente reggente della nazione inglese, ha preso una decisione che nessuno si aspettava: tutta l’eredità passa nelle sue mani.

Che cosa sta succedendo nel Regno Unito? Le indiscrezioni che erano tali fino a qualche giorno fa, ora sono una conferma. Il 2023 ha rappresentato un anno incredibile per il marito di Camilla Parker che si è ritrovato a gestire una delle potenze più importanti d’Europa e del mondo.

Sua mamma, la Regina Elisabetta, per ben 70 anni è stata il capo politico, militare e non solo del Regno Unito. L’eredità che ha lasciato al figlio è pesante e a tratti ingombrante.

Nonostante tante siano le responsabilità e i doveri di Re Carlo, il nuovo sovrano non si lascia abbattere. L’ultima decisione che ha preso ha però sorpreso tutti. Ecco chi ha proclamato come nuovo erede.

Arriva il nuovo erede: tutto è nelle sue mani

L’ultima decisione di Re Carlo III lascia sbalordito il mondo. I sudditi inglesi non ci possono credere, ora è tutto nelle sue mani. L’eredità passa al principe Edoardo. Il fratello più piccolo di Re Carlo, per decisione del nuovo sovrano d’Inghilterra, ha ottenuto il titolo del duca di Edimburgo.

Questo e quanto è stato annunciato qualche ora fa direttamente da Buckingham Palace. In occasione del 59° compleanno dell’ultimogenito di Elisabetta e Filippo, il marito di Camilla Parker lo ha voluto omaggiare in questo modo particolare.

Ricorderete tutti che il duca di Edimburgo è morto nel 2021 per cause naturali e per ben 70 anni ha detenuto questo titolo ambitissimo a corte. Non soltanto ha beneficiato della nuova carica, l’ultimogenito di casa Windsor, ma anche la moglie di quest’ultimo, Sophie, che diventa ufficialmente duchessa di Edimburgo.

Tanti pensavano che il titolo del duca Filippo passasse per gentile intercessione di Carlo al principino Louis ma le speranze di tanti si sono infrante. Rispettando anche il volere della Regina Elisabetta, Re Carlo ha deciso che il titolo legale del duca di Edimburgo spettasse solo e soltanto al fratello Edoardo.

Il papà di Carlo ottenne questo titolo nel 1947 dopo esser convolato a nozze con Elisabetta che al tempo era principessa e non ancora regina. Anche Filippo si dice avrebbe voluto che il suo titolo passasse al suo ultimogenito a cui era particolarmente affezionato.

Nessuna menzione invece al principe Andrea. Il duca di York è stato estromesso dalla famiglia reale e costretto a lasciare anche la sua suite a Buckingham Palace. Lui che non è più un reale che lavora, con ogni probabilità non prenderà nemmeno più parte a consigli istituzionali e decisionali organizzati dal sovrano inglese.

Al contrario, Edoardo, che è sempre rimasto nell’ombra, diventerà insieme alla principessa Anna consigliere ufficiale del nuovo Sovrano di Inghilterra. Tanti cambiamenti e tante novità per questo nuovo Regno che è iniziato da poco.

Anche se nei mesi passati Carlo ha preso delle decisioni talvolta rivelatesi impopolari, con il regalo fatto ad Edoardo cambia tutto. I sudditi hanno apprezzato il rispetto che Carlo ha avuto nei confronti di Elisabetta desiderosa che Edoardo ottenesse il titolo di duca.

Ma non è tutto. I sudditi credono che con questo nuovo titolo finalmente comparirà sulla scena istituzionale di casa Windsor anche l’ultimogenito di Elisabetta e Filippo che mai ha fatto parlare di sé in negativo, a differenza di Andrea, pecora nera della casa reale.

Si attendono altre novità in casa Windsor. Pare che il sovrano d’Inghilterra abbia deciso pure di concedere l’utilizzo del titolo di principe e principessa ai figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, includendoli dunque di diritto nella famiglia reale.