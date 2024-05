Il Volo, Ignazio Boschetto non nasconde la sua malattia: come è costretto a vivere uno degli artisti del trio più amato dal pubblico.

Non si placa il grande successo del trio musicale Il Volo, con il pubblico che continua ad apprezzare ad ogni apparizione pubblica tutte le performance di Ignazio Boschetto Piero Barone e Gianluca Ginoble, i tre giovani talenti hanno bruciato le tappe nella loro già lunga carriera cominciata qualche anno fa, quando erano poco più di tre bambini, nel programma di Antonella Clerici Ti lascio una canzone.

Da quel momento in poi sono arrivati tantissimi successi per loro (qui abbiamo raccontato il loro ultimo e grande trionfo in tv) anche dall’ultima apparizione al Festival di Sanremo di Amadeus con il titolo Capolavoro che sta conquistando le classifiche italiane ed estere, proprio per la grande popolarità di questo trio che da tempo ha superato i confini della musica nazionale. Resta fortissimo infatti per loro il gradimento soprattutto nel Sudamerica dove i loro concerti fanno spesso registrare numeri pazzeschi.

Il trio sempre più stabile nel tempo

Negli ultimi mesi era emersa una notizia che aveva spaventato parecchio i fan di questo celebre trio musicale. Infatti si parlava di crisi per loro e di possibile scioglimento. Notizia smentita in modo perentorio da tutti i componenti del trio che anche in recenti interviste hanno confermato la loro solidità e la voglia di continuare il percorso insieme.

A dispetto di quello che era emerso dal gossip del mondo dello spettacolo. Un grandissimo successo per Il Volo anche nelle apparizioni all’Arena di Verona con il loro spettacolo Il Volo – tutti per uno, insieme a tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione, per serate indimenticabili per il pubblico presente all’arena ma anche di quello da casa, considerando le dirette televisive su Canale 5.

A far spesso discutere è anche la vita privata dei tre tenori. Tra questi spicca la figura di Ignazio Boschetto che ha confessato recentemente una sua malattia che ha lasciato senza parole i suoi fan. Di lui si sa che è un ragazzo molto riservato e benvoluto dal pubblico e che ha trovato l’amore con la sua Michelle Bartolini, conosciuta in uno dei suoi concerti in Sudamerica (qui altri dettagli sul trio musicale).

La malattia di Ignazio Boschetto

In una recente intervista Ignazio Boschetto ha confessato la sua malattia ai fan: si tratta di una patologia molto rara che colpisce da bambini. Parliamo dell’agenesia, con il tenore che è nato con un solo rene. Il diretto interessato ha precisato che per lui non ci sono particolari problemi, potendo condurre una vita regolare considerando che l’altro rene funziona perfettamente.

Per lui solo controlli periodici ed attenzioni sull’alimentazione e stile di vita, con il suo unico rene attenzionato e sotto controllo considerando che con uno solo si riesce ad andare avanti senza particolari problemi.