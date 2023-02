Il trucco delle casalinghe per allontanare in maniera definitiva le cimici da casa

Le cimici possono essere davvero fastidiose quando entrano in casa. Vediamo come allontanarle in modo efficace.

Non è difficile trovare in casa le cimici, soprattutto quando inizia a fare freddo e si lasciano le finestre aperte per arieggiare casa.

Cimici in casa: perché entrano

Non è difficile trovare le cimici in casa. Questi insetti, entrano nelle nostre abitazioni soprattutto quando ci sono i cambi di temperatura. Essi, infatti, attraverso porte o finestre che abbiamo lasciato aperti per far passare aria, si intrufolano dentro per ripararsi. Una questione amplificata soprattutto se si vive vicino ad un parco, un giardino o ad una campagna. Tra i nascondigli più validi dove ripararsi, le cimici scelgono anche i nostri panni stesi ad asciugare.

Le cimici non sono degli insetti pericolosi per la nostra salute. Tuttavia, potrebbero nutrirsi delle piante. Inoltre, volando, potrebbero diventare davvero fastidiosi. Senza dimenticare che se dovessimo malauguratamente schiacciarli, essi libererebbero una fastidiosissima puzza.

Per fortuna, c’è un metodo scoperto dalle massaie che serve ad allontanare definitivamente le cimici da casa propria. Te lo descriveremo in seguito e, siamo sicuri che, una volta provato, non lo lascerai più.

Come allontanarle

Per prima cosa, bisogna individuare se in casa nostra, annidate dietro tende o nei panni stesi ad asciugare, si annidano delle cimici. Un controllo accurato, ci permetterà di evitare di riporre il bucato con qualche cimice annidata al suo interno. I panni e le tende andranno sbattuti accuratamente. Lo stesso controllo dovrà essere fatto anche a vasi e sottovasi ma, oseremmo dire che, un controllo accurato dovrebbe essere fatto anche nelle plaffoniere e lampadari.

Il primo rimedio per tenere lontane le cimici dal bucato è quello di utilizzare dei profumi e degli odori che a loro possono essere sgradevoli. Ad esempio, in lavatrice, si può fare un risciacquo con aceto bianco e qualche goccia di olio tea tree. Nel momento in cui le cimici cercheranno di annidarsi nel nostro bucato, ne saranno dissuase dall’odore. Questo è il metodo migliore per tenere lontane le cimici marroni dai propri panni freschi di bucato.

Se volessimo, invece, evitare proprio l’ingresso delle cimici nelle nostre abitazioni, allora si potrebbe mettere in balcone o sul davanzale, in prossimità dell’entrata. Tra le piante preferite c’è il basilico che può attirare le cimici evitando che entrino dentro.

cimici in cucina – nanopress.itSe questi trucchi dovessero fallire o non hai la possibilità di metterli in pratica, un altro trucco è quello di controllare gli spifferi e gli anfratti presenti ai lati e sotto le porte o le finestre. Tappando gli spifferi eviterai che le cimici ed altri insetti possano entrare in casa tua. Se cospargerai di bicarbonato o borotalco le superfici che costeggiano l’ingresso della tua casa, avrai un trucco in più.