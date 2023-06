Mosca annuncia di aver sventato un grande attacco dell’esercito ucraino

By

Per la Russia l’Ucraina ha dato il via alla sua controffensiva proprio a partire da domenica quando ha tentato di lanciare un grande attacco su larga scala contro l’esercito russo. L’attacco è stato sventato e al momento non c’è stato alcun commento da parte dell’esercito ucraino.

Diversi gli attacchi dei russi sul territorio ucraino che hanno causato diversi feriti e molti danneggiamenti, hanno colpito anche edifici e infrastrutture civili. Il leader della Cecenia si è detto pronto ad attaccare i terroristi presenti a Belgorod, è in attesa dell’ordine ufficiale.

Per Mosca ha avuto inizio la controffensiva russa

Ria Novosti ha riportato che Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, ha affermato che le sue forze armate sono pronte ad affrontare i terroristi nella regione russa di Belgorod, sono solo in attesa dell’ordine.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che la controffensiva Ucraina ha avuto inizio poche ore fa ed è su larga scala.

Da quanto riportato le forze dell’esercito russo hanno interrotto un grande attacco ucraino all’interno della regione di Donetsk. L’esercito ucraino era composto da sei battaglioni di fanteria meccanizzata e due carri armati.

Secondo l’agenzia Reuters, che ha riportato la notizia, al momento non è possibile avere notizie certe sulla situazione attuale sul campo di combattimento.

Il comunicato della Difesa Russa ha però diffuso alcuni dettagli, secondo quanto reso noto dai russi l’attacco avrebbe avuto inizio a partire da domenica e sono stati uccisi 250 soldati ucraini, distrutti 16 tank e 21veicoli corazzati.

Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore russo, si trovava nella zone dell’attacco. L’Ucraina al momento non ha rilasciato nessun commento su quanto avvenuto in questo ore.

Intanto i russi hanno dato il via alle esercitazioni operative che si svolgono nelle acque del Mar del Giappone e in quelle del Mar d’Orhotsk, che proseguiranno fino al 20 giugno.

Lo ha riportato sempre il Ministro della Difesa russo. L’esercitazione vede l’impiego di oltre 60 navi da guerra e di supporto, 35 aerei dell’aviazione navale, diverse truppe costiere e oltre 11mila militari appartenenti alle forze della Flotta del Pacifico. La notizia è stata diffusa su Telegram.

I miliziani anti-Putin che appartengono alla Legione Libertà di Russia hanno reso noto che intendo trasferire i militari russi fatti prigionieri durante l’incursione a Belgorod in Ucraina.

La notizia è stata riportata da Ukrinform riportando un messaggio di Telegram in cui si legge che stanno consegnando i militari alla parte ucraina che ha il compito di occuparsi dello scambio dei prigionieri.

Secondo quanto riportano nel loro messaggio il governatore di Belgorod non è presentato all’incontro proposto nel quale sarebbe dovuto avvenire la consegna dei due militari russi.

Hanna Malyar, viceministra della Difesa Ucraina, sul suo Telegram ha diffuso una nota in cui spiega che non ci sarà nessun annuncio dell’inizio della controffensiva ucraina. Le sue parole sono state accompagnate da un video in cui vi sono diversi militari ucraini che fanno il segno del silenzio con l’indice sulle labbra.

La viceministra ha poi diffuso l’intervista del presidente ucraino Zelensky fatta con il Wall Street Journal, in cui il presidente spiega che l’Ucraina è pronta a lanciare la sua controffensiva.

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra

Vyacheslav Gladkov, governatore dell’oblast di Belgorod, ha reso noto che c’è stato un incendio che ha coinvolto l’impianto energetico presente nel suo distretto. La notizia è stata diffusa su Telegram.

Secondo quanto riportato la causa sarebbe un ordigno esplosivo che è stato sganciato da un drone causando così l’incendio. Al momento non sono state segnalate vittime e i servizi energetici non hanno subito mal funzionamenti.

Un altro importante attacco è stato eseguito al porto di Berdyansk, una città portale che si trova sul Mar d’Azov nella regione di Zaporizhzhia.

Secondo quanto riportato si tratta di un attacco aereo realizzato dall’esercito ucraino con missili a medio-lunga gittata chiamati Stormy Shadow o ordigni Glsdb che hanno causato diverse esplosioni.

L’attacco era rivolto a colpire diverse postazioni dei russi presenti nella zona, a riportare la notizia è stato il governatore regionale sul suo Telegram che ha voluto ringraziare l’esercito ucraino per aver avvicinato la città alla libertà.

Secondo il messaggio mattutino dello Stato Maggiore delle forze armate ucraina nella giornata di ieri i russi hanno lanciato 14 missili e 40 attacchi aerei, 51 razzi a salve contro le varie postazioni ucraine e alcune aeree popolate.

A causa degli attacchi si sono registrate anche alcune vittime tra i civili, sono stati danneggiati edifici residenziali privati, istituzioni educative e altre infrastrutture sia amministrative che civili.

29 scontri di combattimento si sono svolti in quattro direzioni differenti e sono stati compiuti dai russi per tentare di entrare all’interno dell’oblast di Kharkiv, gli attacchi però non hanno avuto successo.

Negli ultimi giorni, si legge nella nota su Facebook, che l’esercito russo sta concentrando i suoi attacchi nelle regioni di Luhansk e Donetsk. Gli attacchi aerei si sono svolti coinvolgendo tutta la regione e colpendo diverse aeree.

L’Ucraina ha invece lanciato 15 attacchi contro i russi concentrando gli attacchi nelle aeree dove si concentra il nemico. Sono stati colpite tre posti di comando nemici, attrezzature militari, due aree di concentrazione di armi, due sistemi missilistici antiaerei, quattro depositi di munizioni e quattro stazioni di guerra elettronica.

Nella regione Kaluga, che si trova in Russia, sono caduti due droni sull’autostrada, l’aerea è stata isolata e non c’è stata alcuna detonazione. A riportarlo è Vadislav Shapsha, il governatore della regione sul suo canale Telegram.

La Russia in queste ore ha bombardato la regione di Sumy con circa 104 colpi e coinvolgendo 9 comunità presenti sul territorio. A causa dell’attacco 2 persone sono rimaste ferite, la notizia è stata riportata dall’amministratore militare dell’oblast di Sumy sul suo canale Telegram.