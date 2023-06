Il Senato ha approvato l’accordo sul tetto del debito Usa evitando il default

Il Senato ha approvato una legislazione per alzare il tetto del debito Usa e ha scongiurato un default economicamente disastroso giorni prima della scadenza di lunedì. Il voto finale è stato 63-36 e il disegno di legge andrà ora alla scrivania del presidente Joe Biden per la sua firma.

Biden ha definito il voto del Senato come una “grande vittoria” per l’economia e ha ringraziato i leader Schumer e McConnell per aver approvato rapidamente il percorso , sottolineando la natura bipartisan del voto. Inoltre, il presidente statunitense ha sottolineato che il voto dimostra ancora una volta che l’America è una nazione che rispetta i propri obblighi e paga i propri conti.

Il Senato ha approvato l’inalzamento del tetto del debito Usa

Il leader dei democratici ha affermato che, anche se nessuno può ottenere tutto ciò che vuole in un negoziato, l’accordo bipartisan per l’alzamento del tetto del debito è una grande vittoria per l’economia e per il popolo americano e ha aggiunto: “Non vedo l’ora di firmare il disegno di legge il prima possibile e mi rivolgerò direttamente al popolo americano venerdì“.

Inoltre, il leader democratico del Senato, Schumer ha descritto l’accordo sul limite del debito Usa come una grande vittoria per i Democratici, in una conferenza stampa tenuta subito dopo l’approvazione della legislazione.

Ha di guardato in merito che: “Il default era una spada gigante che pendeva sulla testa dell’America. Ma grazie all’ottimo lavoro del presidente Biden, così come dei Democratici alla Camera e dei Democratici al Senato, non siamo inadempienti“.

In risposta allo sforzo del presidente della Camera Kevin McCarthy di promuovere il disegno di legge come una vittoria del GOP, il senatore democratico Schumer ha sottolineato i margini di voto alla Camera e al Senato, notando che il disegno di legge ha ottenuto più sostegno dai Democratici che dai Repubblicani in entrambe le camere.

Schumer ha precisato: “Abbiamo ottenuto più voti perché il disegno di legge ha respinto il peggio dell’agenda repubblicana”. “Questo è stato un esercizio su dove si trova il popolo americano, e sono molto più vicini a dove siamo noi che a dove sono loro”.

Il Fiscal Responsibility Act, che è stato il risultato di settimane di negoziati controversi tra Biden e McCarthy, aumenterà il tetto del debito Usa di 31,4 trilioni di dollari fino al 1 gennaio 2025, introducendo anche alcuni limiti alla spesa pubblica e ai cambiamenti politici. I Repubblicani stanno chiedendo tagli alla spesa, mentre la Casa Bianca sostiene di aver protetto le principali priorità democratiche come Medicare e la Sicurezza Sociale, tra le altre iniziative sostenute da Biden.

La legislazione di compromesso ha ricevuto l’opposizione di entrambe le ali dei partiti, sia dei Repubblicani intransigenti che dei Democratici progressisti, ma è stata approvata da entrambe le camere con il sostegno bipartisan, in vista dell’alternativa di un default senza precedenti sui conti della nazione, che avrebbe probabilmente causato la perdita di milioni di posti di lavoro e scatenato una recessione.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera mercoledì con 314 voti a favore e 117 contrari, rappresentando una vittoria per McCarthy come relatore e il suo primo importante test in tale ruolo.

Dopo l’approvazione del disegno di legge, McCarthy ha dichiarato di voler fare la storia e di voler fare qualcosa che nessun altro Congresso ha fatto prima, ovvero girare la nave e spendere meno di quanto si è speso l’anno precedente.

“Volevo fare qualcosa che fosse stato fatto solo una volta negli ultimi 50 anni, e cioè ridurre il deficit in un anno in cui abbiamo speso più di quanto avremmo voluto” ha aggiunto McCarthy.

I legislatori hanno lavorato con urgenza per far passare il disegno di legge prima della scadenza di lunedì, la data in cui il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero non avere abbastanza fondi per pagare tutte le bollette in tempo e per intero. Il Senato ha evitato l’ostruzionismo e non ha apportato eventuali emendamenti per far progredire il disegno di legge al traguardo prima del fine settimana.

La legge sulla responsabilità fiscale manterrà stabile la spesa non per la difesa nell’anno fiscale 2024 e aumenterà la spesa dell’1% nel 2025, il che in ultima analisi equivale a un taglio in termini reali a causa dell’inflazione, con un leggero aumento della spesa militare. Inoltre, la legge impone nuovi requisiti di lavoro per gli americani più anziani che utilizzano il programma di assistenza nutrizionale supplementare, o buoni pasto, e altri aiuti federali, una richiesta chiave dei Repubblicani, anche se il Congressional Budget Office ha stimato che potrebbe aumentare la spesa e il numero di persone che possono beneficiare degli aiuti. I programmi Medicaid e Medicare sono stati mantenuti intatti.

Inoltre, la legislazione apre la strada per la costruzione di un gasdotto dal West Virginia alla Virginia, recupera alcuni fondi per l’Internal Revenue Service e termina la pausa di tre anni sui pagamenti dei prestiti studenteschi federali. Secondo il Congressional Budget Office, il disegno di legge ridurrà il deficit di 1,5 trilioni di dollari nel prossimo decennio.

Dopo l’approvazione del disegno di legge al Senato, il leader della maggioranza Schumer ha sottolineato il ruolo dei Democratici nell’accordo sul tetto del debito.

“Potremmo essere un po’ stanchi, ma ce l’abbiamo fatta” ha detto Schumer “Siamo molto, molto felici. Il default era una spada gigante che pendeva sulla testa dell’America, ma grazie all’ottimo lavoro del presidente Biden, così come dei Democratici alla Camera e dei Democratici al Senato, non siamo inadempienti”.

Il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell ha rilasciato una dichiarazione sull’approvazione dell’accordo sul tetto del debito Usa, affermando che “un passo importante verso la sanità mentale fiscale diventerà finalmente legge”. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera mercoledì con un ampio margine di 314 a 117.

Cosa prevede l’accordo attuato per evitare il default

Il disegno di legge sul tetto del debito Usa approvato dal Congresso degli Stati Uniti include una vasta gamma di disposizioni che vanno oltre il problema del debito stesso. Tra queste disposizioni, la legge annullerà circa 28 miliardi di dollari in fondi non vincolati dai pacchetti di aiuti Covid-19 che il Congresso ha approvato per rispondere alla pandemia.

Inoltre, il pacchetto prevede anche 5 miliardi di dollari in finanziamenti per accelerare lo sviluppo di vaccini e trattamenti Covid-19, nonché finanziamenti per vaccini e trattamenti per i non assicurati, come confermato da una fonte della Casa Bianca.

Il disegno di legge rafforza anche gli attuali requisiti di lavoro del programma di assistenza temporanea per le famiglie bisognose, principalmente adeguando i crediti del tasso di partecipazione al lavoro che gli Stati possono ricevere per ridurre il carico di lavoro.

Tuttavia, a differenza di quanto richiesto dai Repubblicani alla Camera nel loro disegno di legge sul tetto del debito, la legge non introduce requisiti di lavoro in Medicaid.

Il pacchetto prevede inoltre che i prestiti studenteschi debbano essere ripagati alla fine dell’estate, come già annunciato dall’amministrazione Biden, dopo una pausa introdotta a causa della pandemia Covid-19.

Una fonte della Casa Bianca ha anche specificato che il disegno di legge include nuove misure nella National Environmental Policy Act volte a migliorare il coordinamento, la prevedibilità e la certezza associati alle decisioni delle agenzie federali. Una sola agenzia principale sarà incaricata di sviluppare un unico documento di revisione ambientale, e le agenzie dovranno completare le revisioni ambientali entro uno o due anni per i progetti più complessi dal punto di vista ambientale.

In sintesi, il disegno di legge sul tetto del debito approvato dal Congresso degli Stati Uniti comprende una serie di disposizioni che coprono una vasta gamma di questioni, tra cui gli aiuti Covid-19, la salute pubblica, l’assistenza alle famiglie bisognose, i prestiti studenteschi e l’ambiente.