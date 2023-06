Perché il 2 giugno si celebra la festa della Repubblica italiana

Oggi, 2 giugno, si celebra in Italia la Festa della Repubblica, per ricordare la fine della monarchia nel nostro Paese grazie al referendum istituzionale nel 1946. I festeggiamenti principali avvengono nella capitale, con la consueta parata militare in via dei Fori Imperiali.

Grande attesa, nella giornata di oggi, anche per il volo delle frecce tricolore. Ma il 2 giugno non è solamente la giornata di parate, eventi e musei gratis, ma molto di più per il nostro paese, abolendo la monarchia 77 anni fa.

La storia della Festa della Repubblica

Il 2 giugno, non è solamente un giorno festivo segnato rosso nei nostri calendari. È molto di più. La Festa della Repubblica è una commemorazione per ricordare a tutti gli italiani un momento storico molto importante per il nostro Paese.

Si celebra il 2 giugno, nella stessa data dello storico referendum del 1946, con il quale gli italiani abolirono la monarchia a favore della Repubblica. Un pezzo di storia importante che oggi compie 77 anni.

Ogni anno, ormai, come da tradizione, i festeggiamenti più significativi avvengono nella capitale romana, con la simbolica parata militare in via dei Fori Imperiali: un evento imperdibile, seguito anche da molti turisti. Successivamente, uno dei momenti più toccanti di tutte le celebrazioni è la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria.

Cenni storici

Grazie al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, oggi l’Italia è fiera di considerarsi uno Stato fondato sulla Repubblica, abolendo 77 anni fa la monarchia. Un referendum molto importante, indetto dopo la seconda guerra mondiale, segnando anche la fine del fascismo.

Il 13 giugno dello stesso anno, il Re Umberto II di Savoia, per evitare gli scontri tra monarchici e repubblicani, decise di andare in esilio in Portogallo, lasciando l’Italia. Un anno e mezzo dopo, il 1 gennaio 1948, entra ufficialmente in vigore la Costituzione della Repubblica, proibendo ai discendenti maschi di Umberto II di Savoia l’ingresso in Italia; la disposizione fu abrogata nel 2002.

In Italia, la prima Festa della Repubblica, avvenne un anno dopo il referendum, il 2 giugno 1947. L’anno dopo, nel 1948 vi fu, invece, la prima parata in via dei Fori Imperiali; nel 1949 fu proclamata ufficialmente come festa nazionale.

Oltre al 2 giugno, vi sono altre date storiche molto importanti nel nostro Paese: come ad esempio quella del 17 marzo in cui si festeggia l’Unità d’Italia e la nascita dello stato italiano.

Prima che venisse istituita la nascita della Repubblica, la giornata commemorativa del Regno d’Italia era la festa dello Statuto Albertino, che si svolgeva nella prima domenica di giugno.