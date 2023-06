Il portiere del Psg Sergio Rico si è risvegliato dal coma

By

Sergio Rico si è risvegliato dal coma, dopo l’incidente dello scorso 28 maggio. La conferma della moglie: “Vediamo finalmente la luce”.

Buone notizie per Sergio Rico. Il portiere del Paris Saint Germain rimasto coinvolto in un incidente a cavallo lo scorso 28 maggio è uscito dal coma, al momento non sarebbe sedato e starebbe riprendendo conoscenza. La notizia è stata confermata alla moglie che ha ripoto ad alcuni cronisti. Su Instagram il messaggio di sostegno da parte del compagno di squadra Fabian Ruiz, ripostato dalla moglie Alba Silva: “Finalmente vediamo la luce”.

Sergio Rico è uscito dal coma: il portiere del PSG ha ripreso conoscenza

“Si, ha ripreso conoscenza e a poco a poco sta sempre meglio“. Con queste parole Alba Silva, moglie di Sergio Rico, ha rassicurato i giornalisti che hanno chiesto conferma dell’uscita dal coma. E in effetti arrivano buone notizie sulle condizioni del secondo portiere del Paris Saint Germain. L’estremo difensore spagnolo classe 1993 non sarebbe più sedato.

Sergio si è svegliato dal coma dopo l’incidente a cavallo dello scorso 28 maggio. Il giovane insieme alla moglie e ad alcuni amici si era recato per una gita a cavallo in Spagna, in Andalucia a El Rocio. Le foto della gita erano state condivise anche sui vari profili Instagram dei presenti.

Il ragazzo è ricoverato adesso all’ospedale universitario Virgen del Rocio di Siviglia, e nella giornata di oggi avrebbe ripreso conoscenza. Nonostante la donna non sia entrata nello specifico delle condizioni di salute del marito, le sue parole fanno sicuramente ben sperare. Sergio era rimasto in coma per oltre 3 settimane, dunque il percorso di riabilitazione sarà ancora lungo. Lo si evince dalla parole della stessa Alba Silva: “Sta facendo piccoli passi avanti e la verità è che la luce la vediamo già un po’ di più“.

La donna ci ha tenuto poi a ringraziare anche i medici, dicendosi fiduciosa per la ripresa: “Poi ha ringraziato tutti i medici e gli infermieri che stanno curando il portiere: “Devo ringraziare tutto l’ospedale e anche il personale sanitario. Con noi si stanno comportando in maniera incredibile. Ma non solo con Sergio, bensì con tutti i pazienti. Devo dire grazie a loro e a Dio, e a tutti quelli che ci danno forza per andare avanti. Sono molto più fiduciosa“.

Lo scorso 11 giugno la moglie aveva condiviso un post sul suo profilo Instagram in ricordo del primo anniversario di nozze, ricevendo migliaia di commenti di incoraggiamento da parte dei tifosi e dei seguaci del marito. Tutto il mondo del calcio si è stretto in queste settimane attorno alla famiglia, compresi i compagni del portiere a Parigi.

L’incidente a cavallo

“Sapevo che sarebbe andato avanti perché è un campione” ha detto Alba Silva sul marito. Sergio Rico in Andalucia era rimasto coinvolto in un incidente durante una passeggiata a cavallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Silva (@albasilvat)

Sergio era tornato in Spagna proprio per effettuare il pellegrinaggio a cavallo, e durante la passeggiata un cavallo si sarebbe spaventato colpendo alla testa il portiere. Dei muli, liberatisi, avrebbero iniziato a correre in direzione del gruppo di amici di Sergio Rico. Lo ha raccontato un testimone al Mundo Deportivo: “È arrivato un mulo correndo, poi è passato dal gruppo di persone dove era anche Sergio Rico, lì il cavallo si è spaventato e lo ha colpito e calpestato”.

Il sostegno dei compagni di squadra

In queste ore la moglie di Sergio ha ricondiviso sul suo profilo Instagram un post di Fabian Ruiz (ex Napoli e compagno di squadra anche in nazionale spagnola del portiere) il quale con una foto nelle sue storie ha voluto dare il proprio sostegno al compagno di squadra.

Lo scorso 3 giugno il Psg, prima di scendere in campo contro il Clermont (gara poi persa 2-3) avevano espresso solidarietà al compagno di squadra e alla famiglia a pochi giorni dalla notizia dell’incidente effettuando il riscaldamento pre partita con una maglia con su stampata la foto di Sergio, e la scritta: “Animo Sergio Rico!”.

🔥Une excellente nouvelle vient d’arriver : Sergio Rico s’est réveillé de son coma et n’est plus sous sédatifs. ✅ Mieux encore, il a ouvert les yeux et a pu reconnaître sa famille !@telecincoes pic.twitter.com/HOhTqcolY3 — Media Parisien (@MediaParisien) June 19, 2023

Dopo la notizia della sua uscita dal coma, tutto il mondo del calcio ha voluto esprimere vicinanza al calciatore. Su Twitter sono arrivati moltissimi messaggi di vicinanza al calciatore, dai dirigenti del Psg alle principali testate francese e spagnole, ma anche italiane. In centinaia sono intervenuti in queste ore per annunciare la buona notizia.

Sergio Rico classe 1993 è originario di Siviglia ed è approdato al Psg nel 2019, quando secondo di Keylor Navas ha totalizzato 13 presenze in due anni. Poi nel 2022 iltrasferimento al Maiorca, per una stagione. Quest’anno era rientrato a Parigi. In nazionale aveva partecipato agli Europei del 2016, senza scendere in campo, mentre l’esordio era arrivato nel 2015.