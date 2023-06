Cosa ha detto Schlein nella Direzione del Partito democratico

La sconfitta sonora alle amministrative, le visioni differenti sulla cancellazione del reato di abuso d’ufficio, il commissariamento della Campania, ma anche la manifestazione del MoVimento 5 stelle che ha portato prima alle dimissioni dall’Assemblea nazionale di Alessio D’Amato, e poi all’addio della vice segretaria del Molise, Maria Concetta Chimisso, e a pochi giorni dalle regionali: c’è tanta carne al fuoco nella Direzione del Partito democratico, ma la segretaria, Elly Schlein, non si nasconde, anzi.

Dopo aver ringraziato, infatti, Articolo Uno e Roberto Speranza per essere tornati nella famiglia del Nazareno, la deputata italo americana si è presa le sue responsabilità per quelle che è successo alle comunali, ma ha anche precisato che il Pd non si deve prendere demeriti che non ha, per lo meno non tutti. Ha lanciato l’estate militante, poi, Schlein, che non ha mancato neanche di attaccare la presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Pnrr, sul fisco. Attaccata, però, anche per le parole da cui non si è dissociata di Moni Ovadia sulla guerra in Ucraina, la segretaria dem ha ribadito la posizione del Partito democratico, ovvero il sostegno al Paese di Volodymyr Zelensky, che è anche il tema che li divide dal MoVimento 5 stelle. Nel merito delle critiche che sono arrivate dopo la sua partecipazione alla manifestazione dei pentastellate, la deputata ha detto che vanno bene ma serve anche lealtà nei confronti suoi e di tutto lo schieramento.

Schlein, alla Direzione del Partito democratico, ha aperto all’estate militante, chiedendo anche lealtà ai membri dello schieramento

Con mezz’ora di ritardo (più o meno) rispetto alla tabella di marcia, è iniziata nella sede del Nazareno la riunione della Direzione del Partito democratico, che non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. Ad aprirla (ovviamente), la relazione della segretaria Elly Schlein finita nel tritacarne, in questi ultimi giorni, prima per la sconfitta alle amministrative, poi per aver partecipato alla manifestazione del MoVimento 5 stelle in cui Moni Ovadia ha espresso dei pareri piuttosto discutibili sulla guerra in Ucraina, e Beppe Grillo ha richiamato alle brigate di cittadinanza e ai passamontagna – tanto che prima l’ex candidato alla regione Lazio, Alessio D’Amato, poi la vicesegretaria del Molise (prossimo alle elezioni regionali), Maria Concetta Chimisso, si sono dimessi dai loro incarichi. In mezzo, è vero, anche tanto altro, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, per esempio, i rapporti un po’ tesi con i dem campani capitanati dal governatore Vincenzo De Luca, e quindi appunto la necessità di chiarire e mettere dei punti, da cui ripartire anche nella rincorsa a quel centrodestra, in vista soprattutto delle europee del prossimo anno in cui, per l’occasione, sarà programmata una segreteria nazionale a Ventotene, dove ha appena aperto un circolo Pd.

Il lungo discorso di Schlein, però, è cominciato con i ringraziamenti, a Roberto Speranza, ex ministro della Salute, e al suo Articolo Uno, che ha deciso di confluire nuovamente nella famiglia democratica. “Abbiamo riallacciato il rapporto con tanti mondi attorno a noi. Ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l’Italia e l’Europa“, ha iniziato la segretaria che poi si è concentrata su quanto fatto, a livello di rilevazioni, dal 26 febbraio, il giorno delle primarie vinte contro Stefano Bonaccini.

“C’è un’apertura di credito che ci ha consentito di portare il nostro partito, nei sondaggi, dal 15 al 21 percento“, ha precisato infatti, senza però dimenticare che “c’è stato un forte psicodramma attorno alla sconfitta alla amministrative. Noi oggi non abbiamo una coalizione e non vinciamo da soli, così come non abbiamo perso da soli: non attiriamoci più demeriti di quelli che abbiamo“, anche perché non solo il Pd ha perso consensi, lo ha fatto anche la Lega, ma loro, ha spiegato, hanno “una coalizione che si ricompatta e noi non ce l’abbiamo oggi quella coalizione e non pensiamo di essere autosufficienti“.

A prescindere, però, si deve fare qualcosa per combatterla, questa destra, e quindi ha proposto “un’estate militante“. Il compito di Schlein, infatti, è quello di “ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili. Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri“. Dopo tutto, ha sottolineato, “questo partito è l’unico che si dà regolarmente sede di discussione ampia e democratica, facciamone buon uso“.

Gli appuntamenti sono fissati. Ci sarà una mobilitazione sul Pnrr e sul progetto dell’autonomia differenziata di Roberto Calderoli. Per quanto riguarda il primo punto, la segretaria, dopo aver attaccato il governo di Giorgia Meloni, che vive la messa a disposizione dei 200 miliardi di euro da parte dell’Unione europea, utili per ammodernare il Paese, come un peso, e ricordando anche come la leader di Fratelli d’Italia “ha passato tutta la campagna elettorale dicendo che bisognava cambiare il Pnrr, dopo nove mesi ancora non ha detto cosa vuole cambiare“, e questo nonostante i solleciti anche da parte del suo schieramento di riferire in aula quali sono le modifiche che vorrebbe apportare, ha chiesto “a tutte le nostre parlamentari e i nostri parlamentari di promuovere nei nostri territori almeno un appuntamento sul Pnrr, coinvolgendo le altre forze politiche ed economiche“.

“Siamo a giugno, sveglia. Noi monitoreremo tutto da vicino. Dagli studentati ai presidi di legalità: il contrasto alle mafie è nel nostro dna“, ha detto ancora la deputata che ha poi dedicato un passaggio anche al welfare, spiegando come si corra il rischio che vengano tagliati i nidi dal Pnrr, e con la prima premier donna della storia della Repubblica italiana.

Ma i fondi che arriveranno da Bruxelles, servono anche ad altro, ovvero a “politiche di accompagnamento alla transizione digitale e alla transizione ecologica vera e giusta, che non lasci indietro le imprese piccole e medie che, da sole, non hanno gli strumenti per stare nelle transizioni epocali. Il Pnrr deve servire a questo, a darsi il piano industriale che manca a questo Paese“. A questo proposito, “il 6 luglio – ha detto Schlein – cominceremo un ciclo di incontri con le nostre proposte per il piano industriale che serve al Paese“.

Sull’autonomia differenziata che, ha precisato, “aumenta le diseguaglianze territoriali in un Paese che aspetta di essere ricucito“, la mobilitazione sarà il 14 e il 15 luglio e assieme ai sindaci: “Alessandro Alfieri e Marco Sarracino stanno già preparando un ordine del giorno“, ha detto. Ma non solo, perché il 30 giugno ci sarà una grande manifestazione sulla casa, tra i fautori c’è l’ex candidato alle regionali in Lombardia Pier Francesco Majorino, e ancora una volta saranno protagonisti i primi cittadini, che hanno il compito di presentare le idee del Partito democratico e far partire una “campagna di ascolto e tirare le fila a settembre“. Sul tema della sanità, invece, il 24 giugno il Pd sarà al fianco della Cgil.

Gli attacchi al esecutivo, anche dopo aver elencato la road map, non sono finiti. Sulle tasse, ha spiegato, “è vergognoso che Meloni parli di pizzo di stato, è una vergogna per l’ideologia che sottende. Noi continueremo a battarci per la progressività fiscale“. E non è un caso, perché citandola più volta direttamente, la leader dei dem ha detto che l’agenda dello schieramento a cui fa capo “racchiude una visione di Paese, che tiene conto del fatto che siamo all’opposizione senza sconti al governo Meloni“.

Parte di questa opposizione passa anche dai diversi pensieri che si hanno sulla gestione dei flussi migratori, e Schlein ha per questo ricordato l’ennesima strage, forse una delle più crudeli, avvenuta nei giorni scorsi: “Davanti alla Grecia c’è stato il più grave naufragio di sempre ed ha ragione l’Anpi a chiedere una giornata di lutto europea per questi morti nell’indifferenza. Serve subito una missione di ricerca e soccorso“. Allargando lo sguardo, però, ha anche aggiunto che si deve “sempre avere l’ambizione di cambiare questo modello di sviluppo, a questo tendono i piani europei e proprio per questi motivi la destra nazionalista li ha scelti come nemici, accanto ai migranti, ai diversi, alla comunità Lgbtq+“.

Dopo un caloroso abbraccio, pronunciato con commozione, mandato a Romano Prodi per la scomparsa improvvisa della moglie Flavia Franzoni, l’italo americana è entrata anche nel vivo delle critiche che sono arrivate negli ultimi due giorni, ribadendo che “siamo stati sempre chiari e lineari sul pieno supporto al popolo ucraino anche fornendo aiuti militari, continueremo a tenere un atteggiamento coerente con i nostri alleati“. Questo, ha continuato, “non significa che rinunciamo a ricercare un approdo di pace, in questo siamo con Mattarella. E sosteniamo lo sforzo della Chiesa e del Cardinal Zuppi. L’appello è quello di non lasciare l’internazionalismo ai nazionalisti“.

Precisato questo, però, c’era da mettere anche altri puntini sulle i. “La settimana prossima si vota in Molise, dove siamo alleati con il MoVimento 5 stelle – ha iniziato sulla questione -. Lo eravamo anche prima della manifestazione. Siamo d’accordo su tutto? No. Sull’Ucraina siamo molto distanti. Se mi invitasse Calenda a una manifestazione andrei anche lì, ma non cambierei idea sul sindaco d’Italia“. Non con Matteo Renzi, però, né con Italia Viva.

E quindi le critiche. “Lavoriamo tutti insieme, in maniera corale, serve un’orchestra che suona lo stesso partito“, ha detto ancora Schlein, perché sì va bene discutere, ma si deve essere sicuri nella “lealtà sui temi che ci uniscono“. “Non mi dovrete mai convincere che la segretaria non basta da sola, l’ho detto io fin dall’inizio. Io credo nel gioco di squadra, nella leadership collettiva. A me tocca provare tenervi insieme nella chiarezza della linea politica uscita dal congresso“, ha spiegato dicendo anche che “il logoramento dei segretari non funzionerà“.

Tra molte citazioni di cantanti, per la precisione Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Diodato, tutti chiamati a ribadire l’unità (pur nelle differenze) dello schieramento, Schlein ha parlato anche della festa dell’Unità che, per dimostrare la vicinanza del Pd al territorio, si terrà in Romagna, a Ravenna. Ricordando l’alluvione che ha colpito la regione, ha detto di fidarsi dell’Emilia Romagna, e ha sollecitato il governo a nominare “al più presto un commissario per quel territorio“.

Le reazioni nel Pd e di Renzi alle parole della segretaria

A proposito di Emilia Romagna, dopo la lunga relazione di Schlein, ha preso la parola anche Bonaccini, che è presidente sia della regione, sia del Pd. “Con il congresso di febbraio non abbiamo archiviato la vocazione maggioritaria, altrimenti avremmo archiviato il Partito democratico. Su questo proviamo a capirci. Non è con approcci minoritari che mandiamo via la destra dal governo“, ha iniziato lo sconfitto ai gazebo che poi ha detto che senza il Nazareno, sia il MoVimento 5 stelle, sia il terzo polo “non potranno mai essere alternativi alla destra” ed è per questo che “il Pd deve essere perno della coalizione“.

Per quanto riguarda le polemiche sulla presenza della segretaria alla manifestazione con Grillo e Ovadia (e pure Giuseppe Conte), Bonaccini ha detto di non avere “nulla in contrario a partecipare a iniziative di altri. Vado alla manifestazione Cgil il 24. Ma dobbiamo avere noi iniziativa non andare a rimorchio di altri“. Molto meno cauto è stato invece Alessandro Alfieri.

Se Maria Cecilia Guerra, ex sottosegretaria di Articolo Uno, ha difeso la deputata per la scelta di partecipare al corteo con i pentastellati, il senatore, esponente della base riformista e anche membro della segreteria, ha spiegato che “l’unità si costruisce sul pluralismo. Ho compreso che servisse mandare una delegazione, ma ho compreso meno la necessità di esporre la segretaria alle contraddizioni di quella piazza. Spero che le critiche non siano considerate lesa maestà“.

“Le loro posizioni sulla politica estera e sull’Ucraina sono irricevibili. Le parole di Moni Ovadia sono irricevibili – ha proseguito Alfieri -. Su questo punto bisogna essere chiari. Dire queste cose non significa criticare o indebolire la segretaria, ma confrontarci“. Con un motto di stizza, il senatore ha detto basta alla divisione tra renziana e non: “Chiariamolo, una volta per tutte. Noi riformisti abbiamo fondato il Pd, abbiamo difeso il Pd dalle scissioni e qui restiamo. Hic manebimus, sull’optime ci stiamo lavorando. Fatevene una ragione e mettetevi il cuore in pace“, ha concluso.

Ma chiamato in causa dalla segretaria, e poi anche dagli altri, anche l’ex premier ed ex segretario del partito ha voluto dire la sua in un lungo post sui social in cui, per l’ennesima volta, ha messo in evidenza i risultati ottenuti alle europee del 2014, quando il Pd era riuscito ad andare oltre il 40% delle preferenze. Ma non solo perché Renzi non ha perso occasione per ribadire la subalternità suo e del suo schieramento rispetto al movimento di Conte.