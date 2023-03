Il paese italiano dove la raccolta differenziata si fa con i muli: ecco dove accade

C’è un paese in Italia dove il metodo per la raccolta differenziata è molto particolare, con l’uso dei muli.

Qualsiasi sia il metodo della raccolta differenziata, l’importante è farla. In questo paese italiano viene usata la forza e l’intelligenza dei muli per il trasporto. Un modo singolare, anche se c’è una motivazione studiata e messa a punto nel tempo. Il fattore determinante è il fatto di adeguarsi ad un mondo moderno, dove la spazzatura ha raggiunto quantità esorbitanti e la possibilità di smaltimento rallenta.

Quanto è importante suddividere i rifiuti

Suddividere i rifiuti è molto importante, in un contesto moderno come questo attuale, per preservare la natura e il futuro della Terra. I dati sui rifiuti prodotti ogni giorno solo in Italia sono spaventosi, tanto che le Regioni attuano una serie di strumenti e possibilità al fine di riciclare o comunque smaltire il più possibile.

Ci sono alcune città in Italia che non hanno ancora attuato il sistema della differenziata porta a porta, o comunque per quartiere. Questo è un dato che non passa inosservato, soprattutto per l’Unione Europea entro il 2030 chiede che vengano attuate delle migliorie e un cambio totale dello stile di vita. In un paesino in particolare hanno trovato una alternativa per il trasporto, avvalendosi all’intelligenza e grande forza dei muli.

Raccolta differenziata con i muli: succede in questo paese italiano

Ad Artena, comune del Lazio, la raccolta differenziata è del tutto differente dal normale. La raccolta viene fatta con l’aiuto del mulo, con una percentuale di successo dell’86%. La notizia è stata diffusa dalle maggiori testate nazionali, a seguito del comunicato stampa del Presidente del Consiglio Comunale – Alfonso De Angelis.

Quest’ultimo si è dichiarato soddisfatto per i risultati che sono stati ottenuti in questi sei mesi. La raccolta classica porta a porta si è estesa, considerando che Artena è un bellissimo centro storico (il più grande di tutta Europa).

Un grande successo grazie anche al valoroso aiuto dei muli, che da anni camminano lungo le viuzze del centro storico e affrontano le varie scalinate a disposizione. Qui è la natura a comandare, per questo motivo non sono stati usati dei mezzi meccanici.

I quattro muli si chiamano Mela – Pastora – Vespa e Mora, lavorano tutti i giorni e ogni mattina prelevano man mano la spazzatura casa per casa. L’operatore ecologico che aiuta i muli nell’impresa ha dichiarato di iniziare l’attività alle sette del mattino dalla parte alta, per poi scendere man mano e terminare verso le 11.30.

In più riprese si portano via circa 30 quintali di rifiuti, nel rispetto dei tempi e della forza degli animali. Un team unico nel suo genere e una risorsa indispensabile per Atena. Non solo, questi simpatici animali rappresentano l’unico mezzo di trasporto in giro per il centro storico pedonale.