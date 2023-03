La pausa per le Nazionali ci ha lasciato tante cose da dire, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti, anche se ha lasciato un po’ di amaro in bocca a tutti gli amanti del calcio. Sì, perché proprio quando le squadre italiane stanno entrando nella parte decisiva della stagione e ancor di più della Champions League, questo stop ha fatto riflettere tanto, ma con le bocce ferme di chi deve capire quale sarà il suo destino. In ogni caso, non sono mancate delle indicazioni in partite comunque importanti per il futuro dei calciatori e la loro condizione fisica. Sicuramente, almeno per quanto riguarda l’Italia, spiccano le prestazioni di Romelu Lukaku e Rasmus Hojlund, due bomber in momenti decisamente diversi di carriera, ma da cui ci si aspetta tanto da qui a giugno. Bene anche Cristiano Ronaldo e stavolta sì, è una novità.

Quando il calcio chiama, non rispondono solo i club, ma anche le Nazionali. Che è football, nel senso più puro, anche quello, nonostante molti storcano il naso se le nostre big sono costrette a fermarsi e nel cuore di una stagione che potrebbe essere storica per gli interessi delle migliori in circolazioni. Ad ogni modo, è stato anche il modo per riposare, tirare il freno e ricaricare le pile con un calendario sfiancante e che per molti motivi ha tolto energie anche a chi è riuscito a ottenere una condizione più che sufficiente. Per altri, invece, la Nazionale è significata finalmente anche una forma di riscatto dopo le tante delusioni accumulate. Ci riferiamo a Lukaku, che è tornato a segnare a raffica con il Belgio e con una tripletta meravigliosa contro la Svezia, ma anche a Cristiano Ronaldo, che non aveva un impegno proibitivo contro il Lussemburgo con il suo Portogallo, ma è tornato a dimostrare di poter dare tanto, tantissimo ai suoi anche nel prossimo futuro. E in molti non ci scommettevano più.

La pausa per le Nazionali ha riservato diverse buone notizie per gli “italiani”, ma non per l’Italia

Il gioco più bello del mondo è fatto di momenti, di periodi, di zone calde e, invece, dall’altro lato in una fusione nel vero senso della parola, la strategia, la necessità di silenzio e di saper aspettare, ma anche rifiatare. Quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni è stata una sorta di disintossicazione dai campi, perché – diciamolo chiaramente e fin da subito – la testa è comunque rimasta lì, allo scudetto che si assegnerà tra non moltissimo e alla Champions League dove, per una volta e non va sottovalutato, ben tre squadre su otto solo le nostre. Ma, a prescindere da Inter, Napoli e Milan, ora c’era da tenere fede a tutto, di mettersi un attimo da parte e poi di miscelarsi diversamente. Con il proprio cuore, il proprio istinto, il proprio orgoglio: le Nazionali, insomma.

E da chi partire per descrivervi cosa è successo in questi giorni. Per ovvie ragioni, la prima risposta che viene in mente è l’Italia, i nostri. Gli azzurri avevano di fronte due impegni di difficoltà e prospettive completamente diverse, questo è vero, ma forse a maggior ragione è giusto dire che le due prestazioni della squadra di Roberto Mancini non ci hanno proprio convinto e per motivi diversi. Contro l’Inghilterra, infatti, i campioni d’Europa in carica hanno lasciato intravedere come ancora la squadra non sia quella realizzazione che il tecnico di Jesi si aspetta. E neanche tutti i tifosi, ovviamente. Gli azzurri è come fossero imbrigliati in quella via di mezzo tra un successo e una disfatta che lascia schizofrenici e con tante domande. Ora c’è da risolverli questi quesiti, soprattutto quelli dal punto di vista tattico.

Mancini, negli scorsi mesi, aveva deciso di tentare nuove soluzioni, provare quel 3-5-2 che ormai domina nella maggior parte delle squadre di Serie A e, in realtà, potrebbe aiutare anche nell’inserimento di giovani cresciuti con quel sistema tattico. Ora, però, anche se alcune buone prestazioni sono arrivate, gli azzurri sono tornati a quell’antico, ma neanche troppo, a un 4-3-3 sulla carta più spregiudicato, ma anche equilibrato rispetto alle possibili scelte del tecnico. In futuro è un’idea che potrebbe decisamente pagare i suoi dividenti, ma ora l’Italia non sembra del tutto pronta, anche perché diversi nuovi innesti devono conoscere meglio gli altri.

Per questo, soprattutto contro l’Inghilterra, le misure sono un po’ mancate. La squadra è sembrata muoversi bene nel complesso della partita e dei suoi momenti, ma nella fase difensiva senza palla qualcosa non andava. Innanzitutto, nella fase di pressione, facilmente superabile, e che una volta completata permetteva all’Inghilterra di aprirsi totalmente il campo davanti. Un invito che gli ospiti hanno accolto in pieno, riuscendo a far male senza troppi problemi agli avversari. Di certo, l’Italia non ha demeritato in maniera schiacciante, ma Mancini sapeva che qualcosa doveva essere sistemato e quello 0-2 ne era la chiara dimostrazione.

È proprio in questo frangente che il tecnico ha optato per ricaricare i suoi, evitare l’imbarcata, ma anche credere nel senso di rimonta tipico di chi non pensa di essere inferiore. La magia, comunque, è andata a buon fine, dimostrando soprattutto i limiti degli inglesi. È vero, l’Italia aveva da fare i conti con una reazione d’orgoglio obbligata, ma i suoi avversari hanno giocato un secondo tempo altamente insufficiente, per cui probabilmente avremmo meritato anche un pareggio. Così non è stato, anche se è arrivato il primo gol alla prima presenza con la maglia dell’Italia di Mateo Retegui.

Lui è un capitolo a parte, perché è comunque una grossa novità. Bravo Mancini a scovarlo, perché comunque ha avuto e avrà un senso importante per le sue ambizioni tecniche, ma ancora guai a gridare al fenomeno, al campione già fatto e finito, alla storia che potrebbe essere e magari sarà. No, Retegui è un bomber di quelli di vecchia razza, che vorresti sempre quando la partita è compatta, bloccata, senza vincitori né vinti. Uno che sulla carta servirebbe a tutti anche in Serie A, ma che ancora ha tanto da imparare. E con uno come lui restare scottati sarebbe abbastanza grave. Proteggiamo i nostri talenti, senza troppe prime pagine e dandogli strutture e allenatori di primo livello, il resto si vedrà. Per il bene di tutti.

E comunque l’ampia reazione dell’Italia ha avuto, in ogni caso, un grosso limite: un tiro in porta. Quell’1-2 fa male, ma guai a esagerare. Il percorso è lunghissimo nel percorso verso i prossimi Europei e soprattutto, se proprio dovevano avere una rivincita rispetto all’ultima finale, meglio che sia stata in questo caso. Onestamente, ci lascia più perplessi la prestazione contro Malta. Ok, siamo all’inizio e valgono tutti gli alibi del caso o quasi tutti. Gli azzurri, però, in un impegno che avrebbero dovuto dominare in lungo e in largo si sono arresi a una mancanza di grinta troppo evidente per non notarla.

Anche tecnicamente si poteva fare di più: raramente i nostri esterni d’attacco sono stati bravi a superare l’uomo, creare la superiorità numerica e puntare con continuità la difesa avversaria. Da questi toni, sembra che la vittoria per 2-0 non ci sia mai stata, che Retegui non abbia segnato il suo secondo gol in due presenze con l’Italia e che non ci siano belle notizie. Sì, ci sono perché quel +3 nel punteggio dei gironi era scontato, ma fa comodo e perché il percorso dovrà essere lungo e difficoltoso per dare delle soddisfazioni. Stavolta, senza sottovalutare niente e nessuno.

Non è italiano, ma gioca a Milano, Romelu Lukaku. Beh, i tifosi dell’Inter, almeno per lui, possono sorridere dato che il bomber ex Manchester United è tornato a segnare e con una certa continuità. Il belga ha dato spettacolo contro la Svezia e ha fatto luccicare gli occhi di tanti, soprattutto nel suo Paese, in cui ancora lo stavano pedinando con la loro versione – metaforica – di “Chi l’ha visto?”, ma di risposte ne erano arrivate ben poche, soprattutto nei Mondiali in Qatar, in cui i suoi clamorosi errori sotto porta nel match decisivo avevano scandito l’addio prematuro dei diavoli rossi.

L’augurio è che da una stupenda tripletta e una prestazione molto convincente lui possa uscirne veramente trasformato, come i supereroi che risolvono i problemi tutti alla fine, dopo essere liberati delle difficoltà che li schiacciavano. Anche perché, in realtà, non è finita qui. Stasera il Belgio non era impegnato nelle qualificazioni, ma in un’amichevole comunque di pregio contro la Germania. Ecco, Lukaku ha segnato anche lì nel 2-3 che ha portato alla vittoria dei suoi. Insomma, le note più liete arrivano da lui, soprattutto per chi ha negli occhi ancora la copia sbiadita bel centravanti in questa stagione. Quel calciatore assente per infortunio, appesantito e inconsistente che, anziché risolvere i problemi, deve essere aiutato lui a uscirne. Ora no, perché Inter e Belgio non ne possono davvero fare più a meno e tocca a lui scrivere un nuovo destino che porti alle stelle chi ha creduto davvero in lui. Sarebbe il modo di riscattarsi, perdonare, essere perdonati e fare finalmente il salto di qualità nell’olimpo delle migliori punte europee, quelle che scrivono la storia. Se lo augura anche l’Inter e si augura di poter soprattutto proseguire insieme, per non fare finire un amore che può essere ancora grande.

Altre buone notizie sono arrivate da Denzel Dumfries. Il laterale è stato essenzialmente la delusione più grande per i nerazzurri, eppure con l’Olanda sembra un calciatore diverso. È vero, anche agli ultimi Mondiali aveva avuto degli alti e bassi veramente difficili da accettare e metabolizzare per gli Orange, ma resta comunque un difensore di alto livello soprattutto in fase offensiva, e l’altra sera l’ha dimostrato. Contro Gibilterra, infatti, l’ex terzino del PSV ha messo a segno due assist di nota e che hanno portato i suoi al successo. Per lui vale lo stesso discorso di Lukaku: avrà cambiato agente, penserà al futuro, ma quella in Champions League rappresenta una grandissima occasione per entrare nella storia e rilanciare la sua carriera ai livelli più alti. Coglierla farebbe comodo a tutti e soprattutto a se stesso.

Non potevano esserci solo buone notizie per i nerazzurri, quello oltre che chiaro era anche scontato. Ironia a parte, stasera ne è arrivata una brutta brutta e riguarda un infortunio che potrebbe condizionare fortemente la stagione della Beneamata. Infatti, Hakan Calhanoglu ha riportato un infortunio nel match contro la Croazia, mentre era in campo con la Turchia. Il regista ex Milan ha dovuto lasciare il campo prima della fine del primo tempo, toccandosi l’inguine, nella parte alta della coscia sinistra. Insomma, di peggio non poteva capitare a Inzaghi che sul turco ha fondato praticamente tutto il gioco dei suoi, mettendo in secondo piano anche uno come Marcelo Brozovic, spesso ai box quest’anno. Se l’infortunio muscolare dovesse essere grave, sarebbe veramente complicato recuperare per la doppia sfida contro il Benfica e sarebbe un problema importante per il tecnico ex Lazio sostituirlo. Sono ore di attesa e concitazione, ma anche speranza, in vista degli esami delle prossime ore.

Tornando a parlare di nerazzurri, ma stavolta di quelli di Bergamo, se dovessimo descrivere quella pausa per le Nazionali con un aggettivo, sarebbe sicuramente “strapotere”. Ci riferiamo a quello di Rasmus Hojlund. Il bomber, sì, ha stupito ancora e questa volta l’ha fatto con la sua Danimarca, dove ha un ruolino di marcia pazzesco. Il classe 2003 nei primi tre mesi del 2023 è già a quota undici gol totali e cinque di questi sono arrivati proprio con la Nazionale, dove ha lasciato il suo marchio indelebile nel match contro il Kazakistan.

Questo ragazzo, pur essendo giovanissimo, ha una maturità eccezionale per il ruolo che occupa, i movimenti che gli invidiano tutti e la capacità di destabilizzare la partita e attaccarla con cattiveria tipica di chi deve ancora arrivare. In molti, lo paragonano già a Erling Haaland, sicuramente il calciomercato è impazzito intorno a lui. C’è chi giura valga già 50 milioni di euro, chi parla di Napoli, Inter, Manchester United e con una lunga fila anche dietro. Se sarà imperdibile lo sapremo solo in futuro, di sicuro uno del genere a quella età non si vede tutti i giorni e averlo in Italia non può che farci enorme piacere.

Da un ragazzino di bellissime speranze non si può che passare al campione per eccellenza del gol: Cristiano Ronaldo. Nelle ultime puntate, quelle di un Mondiale molto più agro che dolce, ci eravamo lasciati con un protagonista assoluto della sua e della nostra generazione che usciva tra le lacrime, con tanti che pensavano si sarebbe trattata di un’ultima volta. In realtà, l’addio all’Europa, per molti al calcio che conta, ha lasciato diversi strascichi e una porta chiusa definitivamente alle maggiori competizioni che siamo soliti guardare durante l’anno. Invece, il passaggio all’Al-Nassr a 38 anni sembra aver rinvigorito CR7 e le sue intenzioni: la continuità di leadership, gol, assist, grandi prestazioni e soprattutto la sensazione indelebile di essere lui l’epicentro l’hanno aiutato. Anche a lasciarsi alle spalle quella vittoria e che scotta, in un certo senso, di Lionel Messi. E l’ennesima delusione, probabilmente decisiva.

Il portoghese, invece, ha deciso di reagire e di farlo da uomo e da fenomeno vero. Non si è arreso, che per lui quella non è mai un’opzione e ha messo a segno quattro reti in quattro partite in pochi giorni con la maglia della sua Nazionale. È vero, il Lussemburgo non era sicuramente il Brasile, e neppure il Marocco, ma vederlo gonfiare la rete con quella fisicità e con quella grinta, ci ha dato la sensazione che sia tornato felice. E menomale, perché uno dei migliori atleti della storia del calcio non può abituarsi a mollare al tappeto.