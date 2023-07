Sul sito ufficiale della kermesse è stato pubblicato il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2024. Tante le novità presenti. I cantanti in gara sono ventisei dei quali tre dei Giovani. Come per le altre edizioni, le serate saranno cinque di cui una dedicata alle cover. Svelata anche la data di inizio della manifestazione, che prenderà il via il 6 febbraio e prevederà la votazione anche in questo caso della Sala Stampa, il televoto, e le Radio. Amadeus, precedentemente intervistato dal Tg1, aveva annunciato una delle novità di questa edizione, ovvero la presenza di cantanti co-conduttori estratti a sorte tra chi nno si esibisce il mercoledì e il giovedì.

Importanti novità in arrivo per Sanremo 2024, il cui regolamento ufficiale è stato pubblicato oggi sul sito ufficiale del Festival della Canzone Italiana. Le principali novità erano state introdotte ieri durante il Tg1 delle 13.30 dal direttore artistico e conduttore Amadeus, che lo presenterà per la quinta (e ultima) volta consecutiva. La kermesse partirà il 6 febbraio dell’anno prossimo, e sarà composta come da tradizione da cinque serate, tra cui anche quella dedicata alle cover. Fondamentale sarà il voto non solo della Sala Stampa, ma anche del Televoto e soprattutto delle Radio, come ha spiegato il conduttore veronese al telegiornale, rivelando anche una delle vere novità di Sanremo: saranno i cantanti stessi a fare da co-conduttori nelle serate del martedì e giovedì.

Sanremo 2024, pubblicato il nuovo regolamento sul sito web

“Sarà una rivoluzione copernicana” aveva annunciato ieri Amadeus durante il Tg1 delle 13.30, e così, effettivamente, è stato. Oggi sul sito del Festival di Sanremo è apparso il regolamento ufficiale della kermesse, e ci sono alcuni aspetti che colpiscono in particolar modo. Intanto, il numero dei cantanti diminuirà, passando dai 28 dell’anno scorso a 26, di cui tre provenienti da Sanremo Giovani.

Durante la prima serata si esibiranno tutti e 26, mentre mercoledì e giovedì se ne esibiranno la metà. Ed ecco la prima delle novità: i cantanti non in gara, saranno comunque sul palco, visto che faranno da co-conduttori ad Amadeus, sorteggiati durante le conferenze stampa del 7 e 8 febbraio. Per quanto riguarda la serata cover, gli artisti potranno scegliere qualsiasi canzone internazionale o straniera pubblicata fino al 31 dicembre 2023, e sarà prevista anche la presenza di artisti ospiti.

A votare saranno tre giurie, non solo quella del Pubblico e della Stampa, Tv e Web, ma dal prossimo anno anche quella delle Radio, che stando a Amadeus, avrà un ruolo fondamentale, quest’edizione, sostituendo del tutto la Giuria Demoscopica.

Nel corso della Quinta serata saranno interpretate di nuovo le 26 canzoni, e il pubblico verrà messo a conoscenza della classifica della quarta serata, mentre verrà aperta una nuova classifica anche se verranno dati solo i cinque nomi dei primi cantanti. In questa situazione avranno un peso fondamentale tutte e tre le giurie, secondo queste percentuali: Giuria di Sala Stampa, Web e Tv 33%, Giuria delle Radio 33% e infine il Televoto per il 33%.

Una rivoluzione non da poco, per l’ultimo Sanremo per Amadeus, che dopo cinque trionfali edizioni, saluterà il pubblico dell’Ariston, durante una serata finale alla quale dovrebbe anche partecipare l’amico fraterno Rosario Fiorello.