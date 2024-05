Tutti i bonus in arrivo questa estate: manna dal cielo per gli italiani

Con l’arrivo dell’estate diverse famiglie italiane riceveranno importanti contributi statali e aiuti economici di diverso genere. Nelle prossime righe ti vogliamo far scoprire la lista di tutti questi bonus. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

I sostegni economici fanno sempre piacere, specie quelli previsti per le famiglie maggiormente in difficoltà sul lato finanziario. Solitamente, tutti questi bonus pensati dallo Stato sono rivolti ai nuclei con un reddito ISEE inferiore a determinate soglie. Chi non supera determinate cifre di reddito, infatti, può contare su alcuni aiuti specifici in merito all’acquisto di alcuni prodotti o di altro ancora.

L’estate è il momento dell’anno nel quale i contributi statali si diffondono in numero maggiore. Inoltre, tra giugno e luglio molti pensionati e varie tipologie di lavoratori possono contare su una mensilità aggiuntiva, vale a dire sulla quattordicesima. I pensionati, in tal caso, dovranno avere un reddito personale fino a un massimo di due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ma quali sono tutti gli altri bonus previsti nelle prossime settimane? Ecco tutti i dettagli in merito.

La lista di tutti i bonus previsti in estate: tutto quello che c’è da sapere

I vari bonus di cui vogliamo far cenno si riferiscono a delle importanti detrazioni fiscali previste sull’acquisto di alcuni elettrodomestici e vari elementi, ma non solo. Il primo di essi è legato all’acquisto e all’installazione dei condizionatori. Se hai necessità di installare questi strumenti per i mesi estivi, esiste un bonus legato al mondo dell’edilizia che permette di portare in detrazione la metà (il 50%) della spesa prevista alla fine.

Un altro elemento molto utile nei mesi estivi è, senza dubbio, la zanzariera. Anche sull’acquisto di questi dispositivi è previsto il cosiddetto bonus zanzariere, che consente di portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta, entro un massimo di 60mila euro.

Gli altri aiuti economici previsti

Anche per l’acquisto e per l’installazione delle tende da sole sarà possibile portare in detrazione la metà della somma sostenuta, come nel caso delle zanzariere. Questa misura vale per qualsiasi tipologia di tenda da sole e fa riferimento sia all’acquisto che all’installazione.

Chiudiamo questa rassegna con un aiuto economico diverso rispetto agli ultimi esempi di detrazioni previste. Ci riferiamo al bonus centri estivi.

I genitori possono contare su un contributo massimo di 300 euro a figlio, fino a un massimo di 100 euro a settimana. Il limite di reddito dovrà essere di 24mila euro all’anno. I minori dovranno avere un’età compresa fra i 3 e i 14 anni e i genitori dovranno essere dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.