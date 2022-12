Il kickboxer provoca Greta Thumberg, lei risponde con un tweet e stravince la sfida

Andrew Tate, campione di kickboxing, viene messo al tappeto da Greta Thumberg con un tweet record.

Greta Thumberg ha messo al tappeto il campione di kickboxing Andrew Tate con un tweet da record che colleziona decine di milioni di visualizzazioni e più di 1 milione di like. Il campione ed ex-Kickboxer ha provocato la giovane attivista con un tweet in cui descrive le qualità della sua Bugatti e delle sue due Ferrari 812:

“Ciao Greta Thunberg. Io ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un motore W16 da 8 litri con turbo quadruplo. Le mie due Ferrari da competizione hanno un V12 da 6 litri e mezzo. Questo è l’inizio. Per favore, inviami il tuo indirizzo email così che possa mandarti una lista completa delle mia collezione di auto e delle loro enormi emissioni”.

La risposta di Greta è stata semplicemente un colpo da ko: la giovane ha messo al tappeto Tate con un indirizzo email che contiene sia un invito a ‘farsi una vita’ sia un esplicito riferimento alle dimensioni dell’organo maschile. Il tweet da ko recita:

“Sì, per favore illuminami. Mandami un’email a smalldickenergy@getalife.com”

Diretta e secca come non mai Greta ha fulminato Tate con il suo tweet, vendicando sia la causa climatica di cui da ormai anni si è fatta portabandiera, sia il genere femminile preso tanto di mira dall’atleta che in passato disse addirittura che le donne ‘vanno picchiate’. Thumberg è riuscita nel suo intento, così si può dire, ripagandolo con la sua stessa moneta e con parole che non siamo di certo abituati a sentire da lei.

La risposta della giovane attivista climatica all’ex-kickboxer fa il boom di like e di visualizzazioni. Greta sta per compiere vent’anni e ormai non le manda più a dire, sta facendo esplodere letteralmente Twitter con il suo post che in sole poche ore ha raggiunto oltre 30 milioni di visualizzazioni e più di 20 mila commenti. L’ex atleta anglo-americano (famoso per avere una certa interperanza e per le sue esternazioni misogine) è stato in passato bandito dai social network, compreso Twitter, fino alla ad oggi. Riammesso sui social nell’era di Elon Musk.

Tate aveva anche postato un video dell’intervento dell’adolescente alle Nazioni Unite, quello in cui la giovane attaccava gli svariati leader mondiali affermando che ‘È tutto sbagliato!’, modificando però il filmato inserendo delle clip in cui lo si vede guidare jet privati e auto di lusso. Ovviamente dopo sole poche ore dallo scambio di tweet tra i due, l’attivista batte l’ex atleta 1 a 0 e a decretarlo è stata la maggior parte degli utenti che stanno a loro volta commentando l’accaduto inondando di meme i social, qualcuno scrive:

“Altro che il mondo, stavolta Tate sei stato tu a bruciare!”

mentre qualcun altro dice: