“Hai parato un rigore, sei bravissimo”. La scena toccante di un bimbo che consola il portiere rivale, dopo una partita di calcio in Brasile.

Dal Brasile le immagini che stanno facendo il giro del mondo sui social di due giovanissimi portieri, alla fine della partita. Il piccolo portiere che ha perso la sfida è disperato, ma il collega avversario corre a consolarlo: “Tua madre è orgogliosa di te, hai già vinto!”

Piccolo portiere consola l’avversario: altro che Emiliano Martinez

Altro che Emiliano Martinez. Una lezione di sportività che arriva dai giovanissimi, anzi dai bambini. Si, perché il web non è nuovo al regalare agli utenti in questi mesi vere e proprie perle di fair play tra ragazzini (famoso il video del piccolo rugbista inglese che consola un compagno di squadra in lacrime a suon di “You are a brilliant rugby player, you are insane!“).

Stavolta il tenero video arriva dal Brasile, dal Sud America, cuore della passione per il calcio e terra dei campioni del mondo, rivali, vicini, argentini. Quelli no, soprattutto portiere e penalty finali, non hanno dato lezioni di sportività. Protagonisti della scena due piccoli portieri, rivali proprio ai calci di rigore, con uno in lacrime disperato, Gael, e il vincente, Miguel, poi finiti per abbracciarsi.

E’ stato il portiere che con il Grêmio Novorizontino aveva vinto il match ai rigori a correre dal giovane collega per rincuorarlo, abbracciandolo, dicendogli di essere un ottimo portiere: “Tua madre è fiera di te, hai parato un rigore, hai già vinto“. Nel video si vede inoltre un altro bimbo, che sicuramente incitato dal compagno insiste anche lui nel consolare il bimbo in divisa nera, che a poco a poco smette di far correre le lacrime.

▶️ VIRAL | 📲 Un pequeño portero consoló a su oponente. Su nombre es Miguel, es del centro de acopio Grêmio Novorizontino y le dio unas palabras de aliento a su amigo Gael. 🗯️​”No necesitas ganar si ya atajaste un penal, tu mamá está orgullosa de tí”.pic.twitter.com/ujBLfPCzAw — DELPY 📱🎬 (@delpynews) December 26, 2022

Una lezione di sportività al calcio dei “grandi”

E chissà, magari i genitori dei piccoli appassionati di calcio avranno mostrato loro le immagini della finale di Champions League del 2001, quando dopo i calci di rigore che assegnarono la vittoria al Bayern Monaco a discapito del Valencia, Oliver Khan si era sfilato dai festeggiamenti con i compagni per andare a consolare un disperato Canizares.

Quella sì, fu una splendida immagine e una vera cartolina per il calcio e per lo sport in generale. Quel che è certo è che i due bimbi senza volerlo, senza essere ripresi da centinaia di telecamere, e nel loro piccolo, hanno mandato un fortissimo messaggio a discapito di un calcio moderno a cui mai prima d’ora si fa veramente tanta fatica ad ispirarsi.