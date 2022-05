Il duro sfogo di Bianca Guaccero a ‘Le iene’: “Non vincerete voi”

By

Bianca Guaccero, ormai ex conduttrice di Detto Fatto, non le manda di certo a dire e nella trasmissione guidata da Belén Rodriguez e Teo Mammucari, andata in onda mercoledì 11 maggio, si è sfogata duramente.



La Guaccero è stata la protagonista di un monologo dai toni molto duri. Con chi ce l’aveva la conduttrice bitontina? Scopriamolo insieme.

Il duro sfogo di Bianca Guaccero

Un palcoscenico importante, sul quale è salita per dar voce a lei e a tante/i come lei che sono quotidianamente vittime delle fake news.

Protagonista del monologo, diventato ormai un appuntamento fisso della nuova edizione de ‘Le iene’, la trasmissione condotta quest’anno da Belén Rodriguez e Teo Mammucari, è Bianca Guaccero.

La conduttrice, che da qualche settimana ha salutato gli affezionati telespettatori della trasmissione Detto fatto, in onda su Raidue, ha recitato un monologo molto appassionato sulla lotta alla fake news, che spesso hanno avuto anche lei come mirino.

“Mi chiamo Bianca, ho 40 anni e ho una vita piuttosto normale”

è stato l’incipit del breve discorso della conduttrice pugliese.

“Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico. Nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una donna che decide della sua vita, che prova a migliorarsi. Una professionista. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina”.

Il riferimento, neanche tanto celato, è allo storico programma di Raidue, ereditato da Caterina Balivo e che la Guaccero ha condotto per 4 anni.

La chiusura del monologo, durato appena due minuti, ma non per questo meno incisivo, è stata diretta a giornalisti & company che danno notizie false, pur di guadagnare qualche click.

“Non vincerete voi”

ha chiosato la conduttrice, salutando i telespettatori.

La chiusura di Detto Fatto

Bianca Guaccero nelle ultime settimane è stata al centro di gossip e pagine di giornale, per via della chiusura di Detto Fatto.

Dalle sue parole è emersa la volontà di voltare pagina dopo un’esperienza da conduttrice durata ben 4 anni.

Bianca Guaccero nasce come attrice e negli studi di Raidue ha portato anche questa sua passione, dal canto al teatro, nei suoi sketch con i compagni di viaggio.

La trasmissione non è stata esente da polemiche, nel corso degli anni, ma è comunque riuscita a “sopravvivere” alle critiche.

La chiusura arrivata nelle scorse settimane è l’epilogo, forse più che naturale, di un programma che probabilmente non è riuscito a trovare nuovi spunti da offrire ai suoi telespettatori.