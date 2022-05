Atlante dei Cammini, 1400 km tra i borghi della Toscana

Atlante dei Cammini: il nuovo progetto legato al turismo slow che promuove sette itinerari a piedi attraverso la Toscana più autentica.

La Toscana apre le porte al turismo slow con il nuovo progetto di Toscana Promozione Turistica Atlante dei Cammini, un insieme di sette percorsi che toccano ben 72 tappe e attraversano 119 comuni. Ogni camminatore avrà a disposizione, in base al percorso scelto, una descrizione dell’itinerario dettagliata correlata di indicazioni (è possibile scaricare i file su smartphone grazie a Google Earth) e di consigli su ospitalità e servizi, il tutto accompagnato da una suggestiva narrazione.

Tra borghi, monumenti, bellezze naturali, sentieri escursionistici, antiche vie storiche e religiose e Patrimoni dell’Umanità, ecco tutti e sette gli itinerari promossi da Atlante dei Cammini.

Atlante dei Cammini: Via Francigena

400 km e 16 tappe che collegano Roma a Canterbury: la Via Francigena è l’antico sentiero attraversato da pellegrini, mercanti e viaggiatori, che attraversa anche la Toscana mostrandone le sue diverse facce, da nord a sud. Il percorso infatti attraversa la regione da Lunigiana a Pietrasanta, per proseguire poi fino Lucca e la Val d’Orcia.

Via di Francesco

Un cammino per lo più spirituale che ripercorre i luoghi di San Francesco d’Assisi partendo da Firenze. Tra questi troviamo per esempio il Santuario della Verna (dove il Santo ricevette le stigmate), Castello di Montauto e Assisi.

Via Lauretana

Questo itinerario parte da Siena e arriva fino a Cortona, attraverso un sentiero etrusco-romano molto frequentano nel Medioevo da artisti, mercanti e pellegrini. Oggi è più che altro meta di pellegrinaggio attraverso i territori di Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena e Montepulciano. Il tragitto toscano è percorribile in circa 5 giorni.

Via Romea Strata

La Via Romea Strata ci porta dei luoghi di Leonardo da Vinci. Questa via è un insieme di percorsi che riproduce l’antico sistema di vie che conduceva i viaggiatori verso la Via Francigena in Toscana.

Via Romea Germanica

Era uno dei principali collegamenti medievali tra l’Europa centrale e Roma. La Via Romea Germanica riproduce l’antico itinerario realizzato nel 1236 dall’abate Alberto di Stade e, in Toscana, interessa 7 tappe da Chitignano ad Arezzo per finire a Cortona.

Via Matildica e Volto Santo

Questi due cammini, che si unificano a Castelnuovo di Garfagnana, hanno come obiettivo finale il Duomo di San Martino di Lucca, dove è custodita la statua lignea del Volto Santo. Il percorso parte da Mantova e attraversa 3 regioni.

Via Romea Sanese

Un tragitto che da Firenze raggiunge Siena attraverso borghi medievali, badie, stradine secondarie e pievi.