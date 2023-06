Il rimedio casalingo che combatte le punture di zanzara: ferma subito il prurito

Punture di zanzara fastidiose? Questo è un rimedio casalingo che allevia il prurito e il gonfiore. Da provare subito.

Le punture di zanzara sono fastidiose, irritanti e possono anche gonfiare la pelle degli individui. Alcune persone possono anche raggiungere una soglia vicina all’allergia tanto da dover prendere dei cortisonici o antistaminici per calmare il prurito. In linea generale ci sono moltissimi fattori che portano questi insetti a pungere la pelle umana. Gli esperti hanno voluto svelare un piccolo segreto, infatti c’è un rimedio naturale ideale per alleviare il dolore e il gonfiore: da provare subito.

Da cosa sono attirate le zanzare?

Non tutti sanno che questi insetti estivi sono attratti da alcuni fattori. Sono determinanti e portano loro a pungere la pelle, provocando successivamente dolore – prurito e fastidio. In linea generale si può affermare che i fattori di attrazione maggiore sono i seguenti:

Le zanzare sono attratte dagli odori emessi dal corpo umano , in particolare dall’anidride carbonica (CO2) che viene esalata durante la respirazione. Le persone che producono una maggiore quantità di CO2 possono risultare più attraenti per le zanzare;

, in particolare dall’anidride carbonica (CO2) che viene esalata durante la respirazione. Le persone che producono una maggiore quantità di CO2 possono risultare più attraenti per le zanzare; Sono sensibili agli odori specifici emessi dalla pelle umana. Alcuni odori, come quelli prodotti dalla sudorazione, possono attirare maggiormente le zanzare;

emessi dalla pelle umana. Alcuni odori, come quelli prodotti dalla sudorazione, possono attirare maggiormente le zanzare; Sono in grado di rilevare il calore emesso dal corpo umano . Le zone del corpo più calde, come ad esempio la testa e il collo, possono attirare le zanzare;

. Le zone del corpo più calde, come ad esempio la testa e il collo, possono attirare le zanzare; Inoltre sono attirate da colori scuri, in particolare dal nero e dal blu scuro. Indossare vestiti di questi colori può renderci più attraenti per le zanzare ;

; Alcune specie di zanzare sono attratte dalla luce, in particolare dalla luce ultravioletta. Di conseguenza, le luci artificiali possono attirare le zanzare e portarle vicino alle aree abitate dagli esseri umani;

L’acido lattico è una sostanza che viene prodotta dal corpo umano durante l’esercizio fisico. Questa sostanza può attirare le zanzare, quindi le persone che si stanno allenando o che hanno appena terminato un’attività fisica intensa potrebbero essere più soggette alle punture di zanzara;

È importante sottolineare che l’attrazione delle zanzare può variare in base alla specie e ad altri fattori ambientali. Inoltre, alcune persone possono essere più suscettibili alle punture di zanzara rispetto ad altre a causa di differenze individuali nella loro composizione chimica corporea.

Metodo naturale per alleviare le punture di zanzara

Per aiutare ad alleviare il prurito e il dolore, molti esperti hanno voluto indicare un metodo sicuro e completamente naturale. L’ingrediente base protagonista è il bicarbonato di sodio.

Non solo per la pulizia della casa e igiene, questo è un prodotto universale e versatile al 100%. Per alleviare il fastidioso prurito si dovranno versare due cucchiai dentro un bicchiere di acqua. Mescolare sino a quando non si ottiene una crema morbida e consistente.

Applicare sulle zone interessate e lasciare agire anche per 10 minuti, considerando che questo ingrediente naturale non fa male alla pelle. Massaggiare e poi risciacquare con cura. Ripetere ogni volta che una zanzara punge, possibilmente a poca distanza per eliminare prontamente anche il gonfiore.