Ida Platano di UeD in dolce attesa? Il pancino sospetto notato dai fan

Ida Platano di Uomini e Donne aspetta la cicogna? Il pancino sospetto notato da tutti fa gioire i fan della ex dama del programma mariano.

Belle notizie di arrivo per la parrucchiere bresciana e il suo compagno? Un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti della coppia. Ecco che cosa sta accadendo.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza affiatati più che mai

Stanno attraversando un momento davvero fantastico, Ida Platano e Alessandro Vicinanza che da ormai qualche settimana fanno coppia fissa. I due sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Maria De Filippi li ha fatti incontrare e ha benedetto la loro unione nel salotto dei sentimenti.

È passato ormai un bel po’ di tempo da quando i due si sono scelti. Anche se in trasmissione hanno attraversato degli alti e bassi e si sono in più occasioni allontanati e addirittura lasciati, oggi sono felici più che mai.

La coppia ha deciso di viversi fuori quello che sembra essere un grande amore. Procede dunque alla grande la relazione tra la bresciana e il salernitano che hanno intenzioni piuttosto serie come quella di allargare la famiglia.

A questo proposito, un dettaglio non è passato inosservato ai fan della trasmissione e della coppia appena formatasi, che hanno sempre le antenne drizzate su dettagli e particolari: arriva la cicogna per Ida e Alessandro?

Cicogna in arrivo per la star di UeD?

Ida Platano di UeD in dolce attesa? Arriva l’indiscrezione che fa brillare gli occhi dei suoi fan e soprattutto quelli della coppia che si è appena formata. Da sole poche settimane, la parrucchiera bresciana e il salernitano Alessandro Vicinanza fanno coppia fissa.

I due hanno deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi per viversi fuori anche se per il momento fanno ancora avanti e indietro tra Brescia e Salerno. Hanno intenzioni davvero serie però, i due innamorati che si augurano presto di poter avere una casa loro e di mettere addirittura su famiglia.

Proprio di recente, i neo fidanzati sono stati ospiti di Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin. Nel programma della compagna di Pier Silvio Berlusconi, la coppia si è raccontata e ha parlato di come il loro amore sbocciato in trasmissione, stia continuando a renderli felici anche fuori dal programma.

Certo, c’è bisogno di innaffiarlo come un fiore ogni giorno dato che la distanza può creare qualche problema, ma non hanno intenzione di arrendersi alla fatica e ai chilometri i due piccioncini che ce la stanno mettendo tutta per viversi al 100% questo straordinario sentimento.

Ebbene, proprio la parrucchiera bresciana è oggi nel radar degli attentissimi fan. Qualcuno ha notato un pancino sospetto. La ex dama di UeD non si nasconde e spesso si mostra sui social non soltanto per parlare della sua vita privata e del suo amore con Alessandro ma anche per sponsorizzare brand e marchi.

A questo proposito, nelle sue ultime Instagram stories, ma anche durante la sua ultima intervista a Verissimo, molti hanno notato un pancino un po’ più pronunciato e delle mani che spesso andavano a coprire il ventre.

Lei, che è sempre stata magrissima, forse anche troppo, oggi appare con qualche rotondità sospetta. Che stia per arrivare la cicogna per la bella parrucchiera bresciana? Queste per ora sono soltanto delle indiscrezioni.

I fan di Ida si augurano però che presto possa coronare il suo sogno d’amore con l’arrivo di un altro bebè. Lo ricordiamo, la Platano è già mamma di Samuele che ha avuto da una sua relazione precedente. Il bambino è la sua ragione di vita.

Ida però è giovanissima, ha appena 42 anni e nulla le impedisce di poter diventare di nuovo mamma. D’altronde il suo compagno Alessandro, vorrebbe in un futuro non troppo lontano, diventare papà. Lo stesso salernitano ha dichiarato che uno dei suoi grandi sogni è quello di diventare genitore magari di una bambina. Sarà accontentato? Staremo a vedere.