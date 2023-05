I segni zodiacali con più ingegno in assoluto: hanno un’intelligenza mostruosa

Gli astri hanno eletto alcuni segni zodiacali con più ingegno. Vediamo quali sono e se anche tu ci rientri.

I segni zodiacali individuati sono soltanto tre e possono essere addirittura considerati come dei piccoli geni.

I segni zodiacali più intelligenti di tutti

Anche se l’oroscopo va preso con le pinze, ci sono tantissime persone ogni giorno che controllano le previsioni per i loro segni zodiacali. Oltre alle previsioni giornaliere, gli astri forniscono anche in linea generale, tutte le caratteristiche di ciascun segno. Ad esempio, danno dei tratti relativi all’indole e al comportamento, ma anche della linea sentimentale e amorosa.

Nelle stelle, però, vengono individuate anche altre caratteristiche dei segni zodiacali. Ce ne sarebbero, infatti, alcuni più intelligenti di altri. Si tratterebbe di persone nate sotto una buona stella che gli consente di poter tirare fuori l’arguzia anche nelle situazioni più difficili.

Del resto, l’intelligenza rappresenta una risorsa molto preziosa. Si tratta di una qualità che consente a chi le possiede di poter uscire dalle situazioni, anche quelle più intricate con inventiva e facilità. Ti rivedi in queste caratteristiche? Allora non ti resta che continuare a leggere.

I tre segni zodiacali con più ingegno

Il primo segno della lista è l’Acquario (21 gennaio/19 febbraio). I nati sotto questo segno, infatti, vengono considerati come dei veri e propri precursori in fatto di ingegno. Gli Acquario, infatti, sono in grado di risolvere qualsiasi problema in modo originale, anche se la strada che percorreranno non è ancora stata percorsa. E’ come se i nati sotto il segno dell’Acquario fossero sempre una spanna sopra gli altri anche se sono notoriamente molto libertini. Sei nato sotto questo segno e ti rivedi in questa descrizione?

Il secondo segno, tra i più intelligenti, è quello della Bilancia (23 settembre/22 ottobre). In particolare, i nati sotto questo segno sembra abbiano molta più inventiva rispetto agli altri. La loro mente, infatti, è ricca di inventiva e, inoltre sono in grado di portare agli altri tanta armonia. I Bilancia, a differenza degli altri segni, infatti, sono molto concilianti con il prossimo, tant’è che sono disposti a fare sempre il primo passo verso la pace. Equilibrio ed obbiettività sono all’ordine del giorno per questo segno.

Il terzo segno, non meno importante in fatto di intelligenza, è lo Scorpione (23 ottobre/21 novembre). I nati sotto questo segno, infatti, hanno un intuito che fa invidia a tutti. Essendo un segno d’acqua, gli Scorpione sono ricchi di sesto senso. Tant’è che riescono a trovare la luce anche nel buio più pesto. Anche se gli altri navigano a vista, lo Scorpione può trovare la soluzione migliore per tutti. Tutto ciò anche se su altri fronti, come ad esempio, quello della socievolezza, non brillano.