I segni zodiacali più pacifici, impossibile odiarli: li vorrebbero tutti come amici

Questi sono i segni zodiacali pacifici. Con loro si può parlare di tutto e non alzano mai la voce: averli come amici è un vero lusso.

I segni zodiacali pacifici non sono tantissimi, ma questi in particolare bisognerebbe sempre averli come amici. Non cercano mai uno scontro risolvendo tutto quanto con un sorriso e una parola gentile. Sono proiettati verso il prossimo e desiderano la serenità sotto ogni punto di vista, dall’ambito personale sino a quello professionale. Ma attenzione, perché se si arrabbiano non sono simpatici (anche se accade una volta ogni tanti anni).

I segni zodiacali pacifici da avere come amici

Questi segni zodiacali pacifici rappresentano i veri buoni dell’oroscopo. Loro desiderano solo avere serenità, passare le loro giornate senza discutere con nessuno e farsi amare da tutti. Averli come amici è un vero lusso, considerando che nella maggior parte delle volte calmano e mettono una parola buona in situazioni particolari.

Si riconoscono per quel sorriso pacifico, per quella curiosità innata e per l’anima sempre pronta ad accogliere ed abbracciare. Si possono anche arrabbiare? Pacifico non significa voltare le spalle o non avere una propria opinione. Questi sono segni che tendono a trovare la pace in ogni azione, ma nel momento in cui ci sono da tirare fuori gli artigli, si combatte sino a alla fine.

Bilancia: al secondo primo posto fra i segni zodiacali pacifici

Il segno zodiacale della Bilancia è il primo della lista. Questo è sicuramente il segno più pacifico di tutto lo zodiaco, con il suo sorriso e la voglia di giustizia sempre a portata di mano. Equilibrato, saggio e con una armonia personale da non sottovalutare mai.

Questo segno in particolare ama dispensare consigli e avere tranquillità, non vuole nessuno che possa litigare o rovinargli in qualche modo la giornata. Non si intromette nelle liti, ma solo sino a quando non è il momento di far ragionare e mettere una buona parola per trovare la pace.

Cancro

Un segno che combatte e che vuole avere ragione, ma solo quando portato all’esasperazione. In linea generale chiede solo di essere lasciato in pace. Un segno sensibile che non ama musi lunghi e vivere in un clima teso. Ovviamente è in grado di difendersi in ogni tipo di circostanza, facendo valere le proprie idee.

Nella sua ricerca di pace, tende a stare con persone come lui che non possano mai superare il limite.

Gemelli

Tanti pensano che il segno dei Gemelli sia agitato e nervoso, litigioso e caotico. Non è proprio così. Nonostante questa apparenza, ingannevole, il segno dei Gemelli è pacifico, non ama la tensione e desidera solamente che nessuno lo provochi.

Il suo è un animo garbato, rispettoso e sempre pronto a tendere la mano. Ama aiutare gli altri, mettersi a disposizione e appianare ogni tipo di situazione per renderla meno pesante.