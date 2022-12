I segni più pessimisti dello zodiaco: guardano il bicchiere sempre mezzo vuoto

Sai quali sono i segni più pessimisti dello zodiaco? Lo scopriamo in questo articolo. Ecco chi non è capace di vedere mai il bicchiere mezzo pieno.

Ottimista o pessimista? Tu a quale categoria appartieni? Scoprilo grazie allo zodiaco. Ecco quali sono i segni più pessimisti secondo l’oroscopo.

I segni più pessimisti secondo l’oroscopo

Sapevi che l’oroscopo è in grado di indicare quali sono i segni dello zodiaco con una maggiore predisposizione all’ottimismo e al pessimismo? Le stelle dicono che a seconda di determinate circostanze, ci sono segni che vanno più in una direzione che in un’altra.

Chi dice che il mondo è degli ottimisti si sbaglia. Chi vive vedendo sempre il bicchiere mezzo pieno, deve considerare che può avere inevitabilmente anche a che fare con chi il bicchiere invece lo vede mezzo vuoto.

Ottimismo e pessimismo sono due facce della stessa medaglia. Se è vero che l’oroscopo individua alcuni segni definendoli positivi per indole e natura, ne identifica anche altri che invece facilmente si lasciano travolgere e coinvolgere emotivamente dalle situazioni e dall’ambiente circostante.

Una persona pessimista è quella che di una situazione, di un progetto o di un attimo, tende a cogliere solo problemi e lati negativi. Ma quali sono questi segni che secondo l’oroscopo sono più pessimisti? Scopriamolo.

Caratteristiche dei segni più pessimisti dello zodiaco

Passiamo al Focus del nostro articolo. Curioso di scoprire quali sono i segni che hanno la tendenza a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto e mai mezzo pieno? Ecco una carrellata di descrizioni che ci offrono le stelle. Secondo l’oroscopo, i segni più pessimisti sono: Cancro, Capricorno, Vergine e Toro.

Il primo premio come segno più pessimista dello zodiaco lo vince il Cancro. Per i nati sotto questo segno instaurare relazioni e intavolare discorsi è importante ma la paura che dietro l’angolo ci sia qualcuno a tirare un brutto scherzetto è tanta.

I nostri amici cancro sono sempre sulla difensiva convinti che se qualcosa sta andando inaspettatamente bene è perché una batosta per loro sta per arrivare.

Spesso, i nati sotto questo segno, hanno la tendenza a farsi film mentali o a crearsi problemi dimenticandosi del bello che una situazione o un’azione possono offrire. Diffidenti per natura, vivono in uno stato perenne di allerta.

Passiamo ora al Capricorno. I nati sotto questo segno hanno una unica, grande paura, quella del fallimento. Per i nostri amici del Capricorno riuscire a vedere il bicchiere mezzo pieno è davvero cosa difficile. La tendenza a concentrarsi sui problemi è limitante: vi fa perdere di vista il bello che si nasconde, sebbene delle volte un po’ troppo, dietro le situazioni che vi si presentano.

Iniziate ad entrare nel mood che non tutto può e deve per forza andare sempre storto. Imparate a sorridere e a pensare che c’è sempre il rovescio della medaglia da considerare. Cercate di essere più positivi e sicuri.

Al terzo posto, tra i segni più pessimisti troviamo la Vergine. I nati sotto questo segno hanno la tendenza ad analizzare, pensare, arrovellarsi il cervello, troppo e spesso.

C’è anche da dire che i nostri amici delle Vergine hanno la tendenza a porsi obiettivi importanti e a cercare di soddisfare le proprie aspettative. Vi sfugge però spesso un dettaglio: non per forza le cose vanno come ci si aspetta ma non per questo dovete fare vostro il senso di fallimento.

Imparate ad accettare l’idea e a convivere con il pensiero che c’è sempre un lato positivo da cogliere nelle situazioni o nelle sfide di fronte a cui la vita ci pone. Forza e coraggio!

Toro. Il nostro ultimo segno, tra i più pessimisti è questo di terra. Testardo, caparbio, orgoglioso e permaloso, abbiamo saltato qualcosa? I nati sotto questo segno vivono la vita pensando che le fortune capitano sempre gli altri e le cose brutte siano invece dietro l’angolo per loro. Coraggio! Siate più positivi e ottimisti. Imparate ad aprirvi e a cogliere anche il bello che può derivare dalle situazioni nelle quali vi ritrovate.