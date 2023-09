I segni più complicati da amare secondo l’oroscopo: chi rischia di restare solo

Abbiamo tutti dei pregi e dei difetti, ma secondo l’oroscopo alcuni segni sono più complicati da amare di altri. Ecco quali e quanti sono.

Vi siete mai domandati perché è così difficile parlare d’amore? Le risposte a tale quesito potrebbero essere le più disparate. Una di esse, però, è in grado di rappresentare al meglio la realtà dei fatti, ovvero, che esternare i propri sentimenti e le proprie fragilità non è mai semplice, così come non lo è mettersi in gioco e mostrare a un’altra persona il cento per cento della propria personalità.

Ognuno di noi, infatti, possiede dei lati del carattere non proprio semplici da accettare per un eventuale partner, e ciò, per alcuni, potrebbe rendere più difficile e tortuoso il percorso per trovare l’anima gemella. È pur vero che non tutti cerchiamo le stesse cose quando si parla d’amore, ed è proprio questo il bello di tale sentimento. Ci si innamora di chi ci fa stare bene, di chi ci comprende e di chi ci accetta per quelli che siamo. Anche se tra il dire e il fare, come si suol dire, c’è di mezzo il mare.

In alcuni casi, infatti, avere a che fare con determinati aspetti caratteriali non è affatto semplice, specie quando a possederli è la persona con la quale si desidera trascorrere tutta la vita. Questo ce lo indica anche l’antica arte dell’oroscopo secondo la quale, in particolare, vi sono cinque segni che è molto più difficile amare rispetto ad altri. Siete curiosi di sapere quali sono? Ecco la lista completa.

I segni più complicati da amare

I segni zodiacali sono dodici, e ognuno di essi vanta delle qualità che lo rende unico. Alcune peculiarità di cinque segni in particolare, però, secondo l’oroscopo risultano più difficili da accettare in amore, perché potrebbero rendere le relazioni più complesse di quanto già non siano. I rapporti sentimentali devono essere un valore aggiunto nella vita, non un ulteriore problema. Ed è anche per questo – ma in primo luogo per sé stessi – che bisogna sempre cercare di migliorarsi. Il rischio, altrimenti, è quello di rimanere potenzialmente da soli.

Il primo segno da tirare in causa è lo Scorpione. Le persone nate sotto tale costellazione si differenziano per la loro natura passionale che, senza alcun dubbio, è davvero irresistibile. In certi casi, però, tutta questa intensità emotiva può sfociare in qualcosa di potenzialmente dannoso per la coppia, ovvero, la gelosia. Quando è sana e moderata, questo sentimento è indiscutibilmente necessario; con l’esagerazione, però, c’è sempre il rischio di rovinare tutto.

A seguire, a tal proposito, non si può non dedicare un pensiero anche all’Acquario. Tale segno, infatti, possiede un cuore enorme in grado di amare la propria metà a trecentosessanta gradi. Ma c’è anche un’altra cosa della quale è innamorato alla follia, ovvero, la sua libertà. Osservato da fuori, l’Acquario potrebbe sembrare sentimentalmente distaccato, ma la verità è tutt’altra. Egli ha semplicemente bisogno di alternare la vita di coppia al suo estremo bisogno di libertà che, se eccessivo, in alcuni casi, potrebbe essere d’intralcio alla buona riuscita della relazione.

Nell’elenco dei segni più difficili da amare, inoltre, non può di certo mancare il Capricorno. Chi ne conosce almeno uno sa perfettamente quanto le persone nate sotto tale costellazione siano razionali e pragmatiche. Il loro obiettivo primario nella vita è quello di raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati. E i sentimenti, in questi casi, vengono visti come una potenziale distrazione. Intrattenere una relazione con un Capricorno, dunque, può essere bellissimo e complicato allo stesso tempo, motivo per il quale, in questi casi, uno dei requisiti fondamentali da possedere è senza dubbio la pazienza.

La complessità delle relazioni

Impossibile, in questo elenco, non menzionare anche il Sagittario, lo spirito libero per eccellenza dell’intero zodiaco. Egli è sempre in cerca di nuovi stimoli e teme la noia più di qualsiasi altra cosa. Stare con un Sagittario vuol dire accettare di amare una persona che può non essere molto incline a impegnarsi seriamente, ma che dopo aver trovato il giusto compromesso, è in grado di regalare alla propria metà esperienze uniche.

E infine, vi è il segno dei Gemelli, la cui dualità li rende tutto, e il contrario di tutto. Questo, talvolta, può portarli a essere un po’ indecisi sulle decisioni da prendere e, allo stesso tempo, totalmente imprevedibili. Ed è proprio questa la parte difficile di stare con una persona appartenente a tale segno, ma al contempo, è anche ciò lo rende divertente e stimolante.