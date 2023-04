Sfortunato questo segno zodiacale: è destinato a restare tutta la vita da solo

By

Sfortunato questo segno zodiacale: rimarrà solo per tutta la sua esistenza. Ecco a chi le stelle hanno deciso di togliere gioia e amore. Scopri se anche tu sei destinato a una vita di solitudine.

Questo segno zodiacale è destinato a restare tutta la vita da solo: che sfortuna per lui! La persona giusta non busserà mai alla sua porta. Ecco chi rimarrà single per sempre.

Se sei nato sotto questa costellazione rimarrai da solo per sempre

Cercare l’anima gemella non è sicuramente una cosa semplice. Non tutti siamo predisposti ad aprire le porte del cuore e a lasciare che qualcuno entri e ci travolga di gioia e felicità che senza dubbio sono emozioni straordinariamente belle da vivere.

Anche tu hai notato che hai difficoltà a trovare la persona giusta? Da quanto tempo sei single? Se per rispondere a questa ultima domanda ci hai impiegato tanto, in realtà ti sei già dato una risposta.

Sappi che però forse non è solo tutta colpa tua: talvolta è anche il segno zodiacale che ti rappresenta a metterti i bastoni tra le ruote. Secondo l’oroscopo, ce n’è uno in particolare che è destinato a rimanere da solo per tutta la vita.

Sicuramente, chi ha difficoltà a trovare l’amore è una persona che non ha intenzione di rinunciare alla propria libertà né a limare il proprio carattere per andare incontro alle esigenze di coppia.

Qualcuno preferisce rimanere single, qualche altro invece vorrebbe vivere questa esperienza senza fare però qualche piccola rinuncia che talvolta in amore è necessaria. Sfortunato questo segno zodiacale: scopriamo insieme chi è destinato a restare da solo tutta la vita.

Sfortunato questo segno zodiacale: lui destinato alla solitudine

Non per tutti l’amore arriva. Il single ostinato è generalmente una persona che non ha intenzione di rinunciare nemmeno a una piccola porzione della propria libertà per andare incontro ad esigenze, talvolta necessarie, che nascono quando si è in coppia.

Se per alcuni l’amore non arriva perché c’è un rifiuto ad aprire le porte del cuore, per altri invece è il segno che li contraddistingue a mettere gli ostacoli sul proprio cammino sentimentale.

Secondo l’oroscopo è sfortunato questo segno zodiacale: proprio lui è destinato a restare da solo per tutta la vita. Temi di appartenere anche tu a questa costellazione perché da un po’ di tempo non riesci a trovare qualcuno con cui condividere la tua vita?

Continua a leggere per scoprire se anche tu sei destinato ad una vita di solitudine. Il segno a cui facciamo riferimento è quello del Leone. Considerati tra i più egoisti dello zodiaco, i nati sotto questa costellazione amano indubbiamente, ma solo se stessi.

Non riescono a condividere affetto, amore e bene con nessuno. Protagonisti e megalomani, i nati sotto il segno del Leone adorano essere sotto i riflettori. Il loro carattere non è sicuramente semplice da sopportare: solo chi è dotato di grande pazienza potrebbe decidere di avvicinarsi ai leoncini.

Diffidenti, sempre sospettosi e malfidati, preferiscono non condividere con nessuno dolori, gioie, segreti e preoccupazioni. Per i nati sotto il segno del Leone, il rischio di rimanere soli per tutta la vita è piuttosto alto.

Il loro atteggiamento prepotente e altezzoso allontana l’amore: chi vorrebbe avere accanto una persona così complicata? Vivere in un mondo di fantasia e di illusioni non è la mossa giusta per essere felici e sereni.

Qualcuno tenta anche di entrare nel loro cuore ma con grande fatica. Qualche altro decide di rinunciare invece a priori all’amore. Amanti del silenzio e della solitudine, farli capitolare ai piedi di qualcuno è davvero un’impresa impossibile.

Le stelle consigliano agli amici del Leone di modificare, per quanto possibile, il loro atteggiamento e di aprire il cuore ad esperienze nuove ed entusiasmanti: l’amore non deve fare paura ma piuttosto deve essere inteso come una ricchezza da condividere.

Innamorarsi non vuol dire necessariamente rinunciare a se stessi o alla propria libertà ma solo scendere, talvolta, a piccoli compromessi per far funzionare le cose, senza mai snaturarsi.

Chi cerca di cambiare l’altro, non lo ama ma smussare i lati più spigolosi del proprio carattere è il primo passo per aprirsi ad un’esperienza unica e straordinaria che cambia senza dubbio la vita.

Il Leone è per eccellenza, secondo l’oroscopo, il segno che ha più difficoltà di tutti a trovare l’amore. Il rischio che i nati sotto questa costellazione restino soli a vita è davvero alto.

Ci sono però anche altri due segni zodiacali che hanno difficoltà a trovare l’amore. Stiamo parlando dello Scorpione che è sempre altezzoso e diffidente, e del Capricorno che non rinuncerebbe mai a se stesso a favore dell’anima gemella.