3 mila euro di multa a chi mette questo collare ai propri animali domestici

Sono supposte ben 3 mila euro di multa per quei padroni che usano un collare davvero peculiare per i loro cani. Nessuno se lo aspettava.

Ecco quale sarebbe questa norma novizia sulla quale si ha legiferato lo Stato italiano e che indurrebbe a 3 mila euro di multa per chi la trasgredisce.

Come assicurare il benessere al proprio cane

Essere in possesso di un animale domestico è una cosa meravigliosa per moltissime persone che adorano il contatto con queste creature anche in casa. Però in realtà mantenere una relazione e prendersi cura di un animale non è cosa da tutti.

Infatti bisogna rendersi conto che un cane o un qualsiasi animale domestico ha bisogno di grandi necessità che è fondamentale assecondare. Naturalmente è importante alimentare il proprio cane con il miglior cibo del mercato, cioè di quello fatto apposta per lui. Chiedete consiglio al vostro veterinario di fiducia per capire qual è il cibo migliore per lui in base alla sua età e alla sua taglia.

E poi fategli praticare dell’esercizio regolarmente. Specialmente chi trascorre molto tempo a casa pensa che un cane si adatta facilmente a questo stile di vita. Non è assolutamente così perché i cani hanno la necessità di correre, socializzare, giocare e fare in generale attività fisica all’aperto.

E’ fondamentale anche curare il proprio animale domestico e portarlo dal veterinario quando è importante farlo. Ricordatevi anche dei vaccini e di prevenire assieme al veterinario tutte quelle patologie che possono colpirlo e invaderlo, come ad esempio i parassiti. Anche l’igiene è imprescindibile ed è per questo che vi consigliamo di fare shopping di prodotti adatti a lui e che possano pulirlo nel modo migliore.

Vietato il collare antiabbaio

Sulla rete web sta circolando una notizia che sta scuotendo molto gli animi dei lettori del web. In particolare si tratta di una sentenza che avrebbe multato una persona, in particolare il padrone di un cane, per aver usato un tipo di collare ritenuto dannoso per l’animale. La sentenza è davvero recente e risale soltanto al 28 di agosto, quindi a qualche giorno fa, quando erano andati in Cassazione dei casi che ruotavano intorno al mantenimento di un cane.

La Corte in questione ha deciso che il tipo di collare assolutamente vietato è il collare antiabbaio. Questo perché potrebbe in qualche modo far soffrire gravi sofferenze all’animale. Se si usasse scatterebbe l’accusa di detenere un animale domestico in condizioni davvero incompatibili con esso.

E non è tutto perché il problema non è soltanto quello di mettere il collare, perché si multerebbe il soggetto anche soltanto per acquistare il collare antiabbaio. Si tratta di una sentenza incredibile che crea un precedente per quei futuri casi che si potrebbero presentare. In generale il problema non è soltanto mettere il collare, ma anche acquistarlo. Infatti chiunque viene beccato mentre compra questo collare potrà essere condannato a pagare addirittura 3 mila euro di multa. Il verdetto lo ha stabilito il Tribunale di Treviso alla Corte d’Appello e poi la Cassazione.