Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 a Napoli: epicentro nei Campi Flegrei

Nessun danno segnalato, secondo la protezione civile. A Napoli avvertita una forte scossa di terremoto: magnitudo 3.8.

Terremoto avvertito a Napoli con epicentro nei Campi Flegrei. La forte scossa alle 19.45 della serata di oggi, 8 settembre. Secondo la protezione civile non è stato segnalato nessun danno e nessun ferito. La scossa è avvenuta a 1,7 km di profondità.

Terremoto avvertito a Napoli: magnitudo 3.8

La scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita nel centro di Napoli, in zone come Vomero e Chiaia, ma anche a Fuorigrotta. L’epicentro, secondo l’INGV è stato individuato nei Campi flegrei, zona del golfo di Pozzuoli.

Sempre secondo l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’area dell’epicentro sarebbe quella tra Solfatara di Pozzuoli e gli Astroni, che delimita appunto il confine tra Napoli e Pozzuoli. Scossa avvertita in maniera molto forte nel puteolano, con l’area interessata che già da tempo presenta fenomeni sismici ripetuti.



Si tratta, per quanto riguarda l’episodio di questa sera, di uno sciame sismico ai Campi Flegrei. L’osservatorio vesuviano ha segnalato inoltre delle scosse importanti anche nelle postazioni di Solfatara.

L’edizione in diretta del TGR Campania, in onda su Rai3, è stata inoltre interrotta per un attimo dal terremoto in viale Marconi a Fuorigrotta: “Scusateci se interrompiamo un attimo la trasmissione, c’è un terremoto” dice il conduttore. Lo studio balla, per alcuni secondi. Paura anche degli ospiti oltre che apprensione per il direttore del giornale, poi la trasmissione riprende senza danni e senza altre interruzioni, fortunatamente per i presenti in studio.

Anche il Dipartimento della Protezione Civile, messosi in contatto con le varie strutture sul territorio ha poi fatto sapere tramite una nota che non risultano danni a cose e persone a causa della scossa, anche se questa è stata pienamente avvertita da tanti cittadini della zona dell’epicentro e del Napoletano.