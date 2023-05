I collezionisti spenderebbero 8.000 euro per questi fumetti in voga negli anni 70

C’è chi pensa che i fumetti siano passati di moda, invece per questi degli anni ’70 i collezionisti pagherebbero più di 8.000 euro.

I fumetti sono stati messi da parte dalla tecnologia? In parte di potrebbe pensare questo. Eppure è risaputo che tutti gli oggetti vecchi hanno quel sapore di conquista, tanto che i collezionisti sono pronti a spendere tantissimi soldi pur di averli. E anche i fumetti fanno parte di questo desiderio assoluto: in particolare questi degli anni settanta, ricercati e desiderati sino ad offrire un pagamento di 8.000 euro. Ma quali sono? Facciamo chiarezza così da controllare dentro i cassetti.

Fumetti da collezione cercati dai collezionisti

Il collezionismo non è passato di moda e la tecnologia non potrà mai superare la bellezza di certi oggetti. In tema di fumetti, questi disegni cartacei non sono di certo stati messi in un angolo dalle varie tecnologie moderne. Hanno scritto la storia e ancora oggi potrebbero valere una grande fortuna.

Tra gli oggetti cercati dai collezionisti ci sono anche i cellulari, i primi che sono stati messi sul mercato, alcuni dei quali con un valore tale da raggiungere 12.000 euro.

Più gli oggetti hanno una data antica e maggiore sarà il loro valore. Ovviamente, il loro stato di conservazione dovrà essere perfetto: chi ha mantenuto questi oggetti inalterati e perfetti, potrà godere di un valore più alto da parte dei collezionisti di tutto il mondo.

Non solo cellulari e fumetti, ma anche giocattoli. Le collezioni possono riguardare gli oggetti antichi ma anche quelli moderni. Questi in un futuro prossimo avranno un valore altissimo, ancora di più se si conserva la scatola originale.

Per quanto riguarda le illustrazioni con storia, i più cercati sono sicuramente quelli della Marvel. Negli Stati Uniti hanno preso il sopravvento sin da subito, poi sono arrivati in Italia anche grazie ad un personaggio noto e affascinante: l’intramontabile Diabolik.

Fumetto da 8.000 euro che piace agli esperti

Eva Kant e Diabolik rappresentano una delle coppie più amate di tutti i tempi. Affascinanti, bellissimi e intelligenti presenti e famosi sin dal 1962 con il primo fumetto. Il successo è ancora oggi presente, con un fascino intramontabile tra film e fumetti.

I collezionisti sono alla ricerca di questi pezzi rari da collezione, che equivalgono a 5 fumetti da collezione degli anni settanta. Quelli più desiderati risalgono al 1962 e poi 1963. Una nota particolare a Diabolik – il Re del terrore – del 1962 che arriva sino a 8.000 euro da parte dei collezionisti nei mondo. Come evidenziato, dovrà essere in perfetto stato di conservazione per poter valere questi soldi.

E tutte le altre serie? Il loro valore è meno alto rispetto a quello sopra citato, ma comunque da non sottovalutare. La seconda serie e la terza – L’Inafferrabile Criminale e L’arresto di Diabolik – aggiungendo la sesta serie e la settima datate 1963 possono avere un buonissimo valore. Non resta che controllare nei cassetti e, nel caso, contattare i collezionisti del settore.