Questo telefonino d’epoca vale 10 mila euro: che fortuna ritrovarselo tra le mani

C’è un telefonino d’epoca che vale 10 mila euro. Si tratta di una cifra incredibile per un dispositivo datato.

Ecco qual è il dispositivo mobile che potrebbe farvi ottenere una fortuna, nel caso in cui lo abbiate. Nessuno si aspettava che valesse tanto, eppure può farvi guadagnare anche 10 mila euro.

Telefonino d’epoca che vale 10 mila euro

Gli smartphone di ultima generazione sono dei veri e propri gioiellini. Basta spendere tra i 200 e i 1000 euro per ottenere dei dispositivi che sono in grado di fare davvero di tutto, dai video alle foto e molto altro.

Ormai non usiamo più i telefoni per chiamarci, ma per navigare sui vari social, per modificare foto e video e per seguire le lezioni dell’università.

Questi nuovi telefoni ci permettono davvero di fare tutto, mentre quelli usciti qualche anno fa li consideriamo ormai datati e obsoleti.

Rivendere un telefono attuale, però, può farci guadagnare al massimo il costo per il quale lo abbiamo comprato. Vendere un dispositivo vecchio, può farci guadagnare molto di più. Esiste un telefono che, addirittura, può valere ben 10 mila euro.

Nessuno se lo aspetterebbe mai, eppure si tratta di un dispositivo che la maggior parte di noi ha visto almeno una volta nella sua vita. Il telefono in questione è stato messo in commercio nel 2007 e da allora ha spopolato in un modo incredibile e inaspettato.

Oggi, utilizziamo i telefoni di questa marca, ma non più quella versione, che è considerata vintage. Venderla, però, può farci guadagnare anche una fortuna, come ad esempio 10 mila euro.

Il modello in questione

Il dispositivo mobile che potrebbe farvi ottenere anche 10 mila euro non è altro che il primo iPhone. Questo dispositivo è stato messo in commercio ormai nel lontano 2007, da quando la tecnologia ha fatto passi da gigante.

Allora, comprare un iPhone richiedeva un investimento non da poco, che però non si avvicina minimamente a quanto potrebbe valere oggi. Ormai si tratta di un pezzo vintage, storico, datato, che ha rivoluzionato enormemente il settore della tecnologia.

Questo cellulare era grande 3.5 pollici e consentiva di riprodurre audio per ben 24 ore consecutive. Inoltre, permetteva ben 6 ore di navigazione online e addirittura 8 ore di chiamate. Questo dispositivo era un pezzo da 90, ma oggi non viene acquistato più da nessuno, perché ritenuto obsoleto.

Tanti collezionisti, però, vorrebbero acquistarlo, vista la sua importanza storica. Proprio per questo, chiunque ne possedesse uno in stile prototipo di pre-produzione, potrebbe ottenere ben 10 mila euro.

Non è così facile essere in possesso di questo dispositivo, ma vi consigliamo comunque di sbirciare in cantina o in soffitta, per vedere se ne trovate uno. Naturalmente, più risulterà nuovo maggiore sarà la probabilità che l’offerta che vi faranno sia alta.

Questo perché, infatti, 10 mila euro non è affatto un prezzo fisso. Le cifre di acquisto possono cambiare sulla base dell’offerta avanzata dal collezionista. Ci sono molti utenti online, però, che sono riusciti a mettere insieme questa cifra e alcune ancora maggiori.