Honor V Purse, lo smartphone che diventa borsetta| VIDEO

Honor V Purse è lo smartphone dell’azienda cinese che, dopo il suo utilizzo, può diventare un’elegante borsetta. Ecco il video.

L’azienda cinese di smartphone Honor ha presentato venerdì un concept di smartphone progettato per essere indossato come una borsetta. Il telefono – chiamato, per l’appunto Honor V Purse – non sarà in vendita, ma è chiaro che Honor, azienda secondaria del colosso tecnologico cinese Huawei, sta cercando di mostrare al mondo di cosa potrebbe essere capace, al fine di raggiungere aziende del calibro di Samsung e Apple nel mercato globale.

Honor V Purse, lo smartphone che diventa una borsetta

Il dispositivo, chiamato Honor V Purse, è uno smartphone che si piega verso l’esterno con una scocca superiore che contiene la fotocamera. La tracolla è formata da ganci, al fine di congiungerla al telefono.

Il colosso cinese degli smartphone Honor ha mostrato il concept del dispositivo alla fiera tecnologica IFA di Berlino – dove anche Haier ha presentato diverse novità tecnologiche per una casa smart.

Il concept phone, non sarà in vendita ma è chiaro che Honor, vuole far capire che è un’azienda che ama le sfide.

Il display del dispositivo può essere personalizzato per far sembrare che si indossi borse – ogni volta – diverse. Anche la tracolla della borsa è intercambiabile.

Experience the extraordinary versatility and elegance of the #HONORVPurse, bringing convenience and impeccable style to your everyday life. See the magic unfold at #IFA23. #HONORIFA2023 #UnfoldTomorrow #UnfoldTomorrowsLifestyle pic.twitter.com/TuTeCzGLsC — HONOR (@Honorglobal) September 1, 2023

Una delle caratteristiche del dispositivo è il modo in cui i ciondoli personalizzabili possono trasformarsi in vere e proprie app.

Come si vede nel video di cui sopra, uno dei ciondoli è l’icona di una macchina fotografica. Se l’utente lo preme, si apre l’app della fotocamera per le foto.

Un telefono-borsetta, esiste una domanda per questo tipo di dispositivo?

Non è chiaro se ci sia una vera e propria richiesta legata, nei fatti, a un telefono che assomigli ad una borsa.

Indossare un dispositivo presumibilmente costoso in pubblico e renderlo ben visibile potrebbe creare qualche problema all’utilizzatore: il rischio di furto, in sostanza, è dietro l’angolo. Inoltre, c’è anche la possibilità di far cadere e rompere lo schermo, nei casi più sfortunati.

Moda e tecnologia – però, come si può notare – sono sempre più intrecciate. Gli smartwatch ne sono un esempio: produttori di dispositivi – come Apple e Samsung – mettono a disposizione degli utenti cinturini personalizzabili e la possibilità di cambiare il quadrante del dispositivo.

Anche se – con molta probabilità – il dispositivo non sarà mai rilasciato nella forma presentata nel video, Honor sta cercando di dimostrare una cosa, ossia che può essere considerato un produttore di smartphone di fascia alta, in grado di innovare e competere nella fascia premium del mercato, insieme ad Apple e Samsung.