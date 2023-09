By

Una donna di 52 anni è stata uccisa a coltellate a Roma, nel pomeriggio di oggi. Il corpo senza vita rinvenuto nell’androne di un palazzo a Primavalle.

Un’infermiera di 52 anni è stata trovata senza vita in un palazzo di via Allievo a Roma, alle 17:00 circa del pomeriggio oggi, 3 settembre. A chiamare i soccorsi i vicini di casa: la polizia ha avviato le indagini.

Omicidio a Primavalle: uccisa a coltellate una donna di 52 anni

L’omicidio è avvenuto a Primavalle in Zona trionfale. Il corpo della vittima è stato rinvenuto in un palazzo di via Allievo a Roma, con diverse coltellate all’addome. La donna, infermiera di 52 anni, viveva da sola insieme alla madre.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 17:00 del pomeriggio di oggi 4 settembre, sul posto è arrivata dopo la segnalazione di un condomino la squadra mobile che ha già avviato le indagini. Non si conoscono ancora le cause del delitto, ma gli agenti si stanno mettendo sulle tracce dei possibili colpevoli. Tra le piste che stanno seguendo gli investigatori anche quella dell’ex marito, secondo quanto riportato da Rainews in queste ore.