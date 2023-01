Ha più batteri del WC e non è in bagno, ma proprio in cucina: lo usi ogni giorno

By

Ha più batteri del WC , ma si trova in cucina: ecco di cosa stiamo parlando.

Se si parla della cottura del forno, bisogna mostrare un’estrema attenzione alla carica batterica. Ciò in quanto il forno si utilizza quotidianamente e ha più batteri rispetto al wc. La cottura al forno è infatti una metodologia di cottura certamente molto comune in cucina, però è importante cuocere attentamente e con sicurezza per evitare tossinfezioni alimentari ma non solo. Anche la pulizia è fondamentale!

Perché il forno ha più batteri del WC e come si può rimediare

Come è stato accennato bisogna mostrare una certa attenzione al forno e a quello che lo riguarda. A tal proposito possiamo far riferimento a uno studio inglese che è stato svolto e che dimostra ampiamente quanto il forno sia molto più sporco della tavoletta del vostro wc. Infatti dovete considerare che la griglia del forno contiene mediamente 1,7 milioni di microbi per pollice quadrato.

Effettivamente equivale a più del doppio dei microbi presenti sulla tavoletta del water. Tale sporco è dovuto dalle particelle di cibo che hanno la tendenza ad attaccarsi alle grate.

Ecco perché risulta fondamentale non solo il passaggio inerente il modo di cuocere nel forno, ma anche la modalità utilizzata per pulirlo.

Gli alimenti in alcune situazioni possono veicolare la trasmissione di patologie, se contaminati da microorganismi patogeni. Pertanto la cottura deve verificarsi il prima possibile, così da non permettere che possa incrementarsi la carica batterica nei cibi. A tal punto da diventare altamente dannosa per la nostra salute.

Una buona cottura al forno equivale a un ottimo metodo solo se si seguono dei precisi accorgimenti.

Prima di tutto bisogna assicurare un’accurata pulizia del forno di casa, mediante l’uso di prodotti adatti che non lascino rimanenze sulle superfici del forno.

Poi è importante scegliere la giusta temperatura e la durata. Per essere certi di aver ottenuto lo scopo di annullare i batteri patogeni presenti, si deve pazientare fino a quando il calore non andrà a penetrare proprio all’interno del cuore del cibo.

Come è stato detto, un altro passaggio essenziale è quello della pulizia approfondita del forno. Vediamo in che modo si può assolvere in maniera adeguata a questo passaggio.

Come effettuare una valida pulizia del forno

Sicuramente è importante utiizzare dei prodotti giusti.

Servendosi di prodotti specifici la pulizia del forno sarà indubbiamente più igienizzata. In questo caso è di fondamentale importanza attenersi alle indicazioni, visto che sono prodotti che contengono agenti corrosivi e chimici.

Innanzitutto bisogna spruzzarli nel forno tiepido facendoli poi agire approssimativamente un’ora. Successivamente si dovrà provvedere a rimuovere la schiuma tramite l’uso di una spugna. Dopodiché lasciare aperto il forno per consentire un buon passaggio di aria nell’ambiente interno.

Se volete optare per dei prodotti di genere naturale, il limone è certamente quello maggiormente usato in questi casi. L’acido citrico presente in mezzo limone consente di avere un’ottima igienizzazione del vostro forno. Si può usare una morbida spugna imbevuta di succo di limone, oppure passare direttamente la metà del limone sulle pareti interne del forno. Poi si dovrà risciacquare tramite un panno umido bagnato con acqua tiepida.

Un’opzione di notevole efficienza è l’aceto bianco. Diluito nell’acqua, si potrà utilizzare per eliminare unto, incrostazioni e spiacevoli odori dal vostro forno. Questi sono solo alcuni esempi delle metodologie usate per una buona pulizia del forno.

Quest’ultima deve includere non soltanto le pareti, ma pure il vetro all’interno, le griglie, i supporti e la leccarda.

Per ogni materiale dovrete adoperare il prodotto specifico o il metodo naturale più appropriato.

Quindi si devono estrarre la leccarda e i ripiani per una pulizia a parte, mentre l’interno del forno si può pulire iniziando dalla zona più alta. Per poi continuare verso le zone più basse.

Ricordate che un forno igienizzato e ben pulito ha anche una maggiore resa e consumi energetici sicuramente più ottimizzati.

Ecco che dunque bisogna dare importanza a tutto questo se non si vogliono correre rischi in tal senso. La pulizia del forno è dunque fondamentale.