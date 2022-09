Regina Elisabetta, l’angosciante dettaglio della principessina Charlotte: non l’ha notato nessuno

Regina Elisabetta, la principessina Charlotte attira l’attenzione del mondo. Quel dettaglio angosciante lascia di stucco tutti.

La piccola di casa Windsor, la principessina Charlotte, ha gli occhi di tutti puntati addosso. Ecco che cosa è accaduto durante il funerale della Regina Elisabetta. Incredibile.

Occhi puntati sulla principessina Charlotte

Secondogenita di William e Kate, la principessina Charlotte ha 7 anni ed è la sorella minore di George e la maggiore di Louis, nonché l’unica figlia femmina dei nuovi principi del Galles. Lei, che tanto somiglia alla nonna che purtroppo non ha mai potuto conoscere, l’amatissima Lady Diana, è già una signorina.

Charlotte, per la sua tenera età incarna già perfettamente il ruolo di reale e un giorno, proprio come mamma Kate, ricoprirà una posizione ancora più importante per la corona e la monarchia inglese.

La principessina, che rispetto ai fratelli è sempre composta, seria e mai fuori posto, è una vera e propria damina. Il titolo che ha ereditato alla nascita la rispecchia totalmente. La figlia di William ha colpito tutti durante il funerale della Regina Elisabetta.

Charlotte era molto legata alla sovrana. Lei e la bisnonna hanno trascorso molto tempo insieme e fino a qualche giorno prima che la monarca spirasse, Charlotte è stata al suo fianco. Avete visto che cosa è successo in occasione dei funerali di Elisabetta II? L’angosciante dettaglio della principessina Charlotte sconvolge tutti.

L’angosciate dettaglio della pronipote della Regina Elisabetta scatena le polemiche

Charlotte d’Inghilterra non è riuscita a trattenere l’emozione e alla fine del funerale della Regina Elisabetta, al quale ha partecipato composita e attenta, è scoppiata in un forte pianto. A consolarla c’era mamma Kate che era lì, pronta ad asciugare le sue lacrime.

La tensione è stata forte per tutti i componenti della Royal Family ma anche per i piccoli di casa, George e Charlotte, che con la bisnonna, la Regina Elisabetta II, avevano un rapporto davvero speciale.

Nonno Carlo e papà William hanno deciso di far prendere parte, al rito funebre, anche ai piccoli di casa Windsor. Il futuro erede al trono, il Principe George e la principessina Charlotte, hanno partecipato al corteo e al funerale della monarca inglese.

Loro, come due mini adulti, composti e attenti, hanno seguito la cerimonia dall’inizio alla fine senza scomporsi un solo momento. Gli occhi del mondo sono però ricaduti sulla piccola di casa, Charlotte, e un dettaglio angosciante ha colpito tutti.

Avete visto che cosa indossa sul bavero del suo cappotto la principessa? Una spilla particolare che ha la forma di uno zoccolo di cavallo. Ebbene, la scelta di indossare tale accessorio non è casuale.

Innanzitutto, si tratta della prima spilla indossata fino ad ora dalla principessina. In secondo luogo, la storia dietro questo gioiello è particolare: la spilla a forma di zoccolo di cavallo era tra le preferite di Elisabetta II che spesso l’ha indossata in ricordo di persone care.

La Regina, appassionata di animali ma in particolare di cavalli, era anche una fantina, passione quella per il mondo equestre, trasmessa anche alla principessa Anna, l’unica figlia di Elisabetta e del duca Filippo che ha partecipato anche alle Olimpiadi.

Suddetta spilla è un regalo della sovrana a Charlotte e la bambina ha voluto rendere onore alla sua adorata bisnonna indossandola il giorno del suo funerale. Molti i commenti arrivati su questa spilla.

Qualcuno ha sostenuto che Charlotte sia troppo piccola per doversi far carico di un accessorio con un significato così importante e del quale forse oggi non comprende pienamente il senso. Qualcun altro invece ha definito il gesto davvero dolcissimo per una bambina che ancora prova dolore di fronte alla morte della bisnonna.