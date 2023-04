Gratta e Vinci, svelato il biglietto più vincente: lo confermano le statistiche

Ecco qual è il Gratta e Vinci vincente secondo questa classifica dell’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Vi sveliamo tutto sul Gratta e Vinci che, secondo questa classifica, darebbe maggiore probabilità di vittoria. A rivelarlo è una rilevazione statistica compiuta da un ente accreditato.

Quanta probabilità c’è di vincere?

Quanti di noi hanno sognato almeno una volta nella vita di vincere alla lotteria e di mollare tutto? Tra un sogno e l’altro, però, la consapevolezza che ciò sia davvero improbabile o impossibile ci riporta sempre con i piedi per terra. Così continuiamo a vivere le nostre vite, consci che dovremmo ancora lavorare per molto tempo o accontentarci della pensione mensile.

A tal proposito, in molti nel corso della storia recente si sono chieste quante probabilità ci siano di ottenere un premio a sorte. Non si davano pace, perché volevano sapere se la vittoria alla lotteria fosse davvero aleatoria come sembrava o ci fossero dei metodi segreti per vincere.

Molti statisti ne hanno fatto un vero e proprio oggetto di studio, specialmente quando alcune persone, sparse in tutto il mondo, sono riuscite a vincere più volte nell’arco della loro vita.

La maggior parte di queste persone era soltanto fortunata o forse c’era davvero di più? Un sistema in qualche modo manipolabile? Un uomo chiamato Joan Gitner, ad esempio, nell’arco della sua vita ha vinto ben quattro volte alla lotteria! L’uomo, non a caso, era un matematico, che aveva conseguito un dottorato presso l’Università di Stanford.

Lo statista canadese Mohan Srivastava si è impegnato molto nelle varie ricerche e ha scoperto che i biglietti della lotteria che risultavano vincenti erano quello che seguivano un preciso schema numerico. Si sarebbe rilevato sufficiente controllare i numeri sulle carte per scoprire quali fossero i migliori.

Seguendo il suo metodo rivoluzionario, lo statista sarebbe riuscito, per un certo periodo di tempo, a vincere circa 600 dollari al giorno. Lo statista avrebbe smesso di vincere perché avrebbe smesso di giocare: con il suo lavoro guadagnava cifre ben più alte. Chi non è uno statista o un matematico, però, magari vorrà sapere quali sono i Gratta e Vinci con i quali sarebbe meno difficile vincere. Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Gratta e Vinci vincente, ecco quale sarebbe

Di recente, l’AGIMED, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco, ha riportato una classifica nella quale compaiono i biglietti con i quali sarebbe meno raro vincere.

Uno dei migliori sarebbe il Ricco Natale, con il quale vincono 1 ogni 6,39. Un altro Gratta e Vinci vincente è Le ricchezze di Eldorado (1 ogni 6,44), e poi c’è il Nuovo Battaglia Navale (1 ogni 6,44).

Di seguito il Portafortuna Plus (1 ogni 6,72) e il Bianco Natale (1 ogni 6,73), e poi Numeri Fortunati (1 ogni 6,78), Il Re Vincente (1 ogni 6,80) e 20X (1 ogni 6,82).

Il secondo Gratta e Vinci vincente sarebbe il Turbo Cash (1 ogni 6,17), mentre al primo posto troviamo il Vinci in Grande (1 ogni 4,03).

La matematica non è un’opinione e la classifica di AGIMED non è stata stilata a caso, ma è frutto di precise ricerche che hanno portato alla rilevazione di queste statistiche.