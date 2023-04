Tanti problemi stanno arrivando per questi segni zodiacali: sarà una settimana dura

Seri problemi per questi segni zodiacali. A rivelarlo è l’oroscopo, da cui trapela che la prossima sarà una settimana dura.

Sono previsti molti problemi per questi segni dello zodiaco. La prima settimana di aprile del 2023 si rivelerà per loro davvero dura.

Problemi per questi segni zodiacali

Gli astrologi segnalano che vi saranno dei problemi per questi segni zodiacali. Le previsioni sono relative alla prima settimana di aprile del 2023, quella che dalla Domenica delle Palme porterà alla Pasqua.

Dovrebbe essere una settimana piena di relax e di vacanze, che però potrebbe rivelarsi alquanto negativa per alcuni segni dello zodiaco.

Ci sono in particolare tre segni, uno di fuoco, uno d’acqua e uno d’aria, che potrebbero vivere davvero una settimana da incubo. Naturalmente, la situazione può ribaltarsi completamente, ma è importante avere tanta forza d’animo e circondarsi delle persone giuste.

Ecco che di seguito vi sveliamo per quali segni sarà una settimana dura e come dovrebbero fare per mantenere un equilibrio.

Per quali sarà una settimana dura

Ci saranno dei seri problemi per questi segni zodiacali, anche se loro non se lo aspettano affatto. Il primo segno che avrà una settimana difficile ad aprile del 2023 sarà il Leone.

Questo segno spesso non viene apprezzato per quello che fa per gli altri, che tendono a darlo un po’ per scontato. Anche la pazienza del Leone, però, ha un limite ed è così che probabilmente la perderà del tutto con degli amici che non lo rispettano o con altri membri della sua famiglia.

Il consiglio è quello di allontanarsi dalle persone tossiche e che apportano soltanto negatività alla nostra vita. Non sempre possiamo agire soltanto per senso del dovere. Il Leone dovrebbe concentrarci anche su se stesso.

Il secondo segno per cui sarà una settimana davvero dura è il Bilancia. Come sempre, i nati sotto questo segno sono piuttosto indecisi e non sanno come prendere anche le decisioni più banali. In questa settimana si ritroveranno di fronte a un bivio e dovranno fare una scelta che potrebbe condizionarli per lungo tempo.

Non saranno dei giorni facili per lui, che potrebbe vivere delle grandi crisi se non chiederà consiglio ai suoi punti di riferimento. Sarà un’ottima occasione per valutare quali siano, in effetti, quelle persone che ci sono sempre nei momenti più bui.

Il terzo segno per cui sarà una settimana dura è quello dei Pesci. Probabilmente avrà dei problemi a lavoro, nonostante il periodo di vacanze, che dovrà cercare di risolvere con grande tranquillità e compostezza. Potrebbe soffrire, però, di un po’ di burn out, che dovrebbe cercare di limitare prendendosi cura di se stesso.

Il consiglio degli astrologi è quello di mettere da parte i progetti professionali, almeno in questa prima settimana, e staccare la spina fino a quando non sarà consapevole di sentirsi molto meglio. Nonostante questa prima settimana di aprile del 2023 sia molto difficile per loro, siamo sicuri che le settimane successive si riveleranno migliori per questi tre segni.