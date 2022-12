Gratta e Vinci, con questi hai più possibilità di vincere: ecco quali acquistare

Gratta e Vinci, sai quali sono quelli vincenti? Quasi nessuno lo sa, ma proprio questi sono il passaporto per El Dorado.

Vincere somme ingenti con i classici Gratta e Vinci sembra un’impresa quasi impossibile. Eppure lo sai che ce ne sono alcuni che potrebbero garantirti un cospicuo bottino? Ecco quali.

Gratta e Vinci, tra gioco e superstizione

Gli italiani sono un popolo di giocatori. La nostra bella nazione è collocata nella top ten dei Paesi che adorano il gioco d’azzardo. Chi non ha mai tentato la fortuna acquistando uno di questi bigliettini, anche a modiche cifre, sperando di cambiare vita? Penso che la risposta sia unica: tutti.

Quante tipologie di Gratta e Vinci ci sono in commercio? Tantissimi. Grandi, piccoli, costosi, economici, divertenti, noiosi, facili, facilissimi e talvolta pure complicati. Eppure, l’italiano desideroso di sfidare la fortuna non se ne risparmia nessuno.

E della superstizione che gira attorno a questi “biglietti della fortuna” ne vogliamo parlare? Perché sì, gli italiani non sono solo un popolo di giocatori d’azzardo ma anche anche di superstiziosi.

C’è chi è convinto che grattare sempre con la stessa moneta sia di buon auspicio. Chi invece che acquistare la stessa tipologia di biglietto porti fortuna. Eppure, non sempre tutto dipende dalla cosiddetta “ciorta”. Talvolta, la dea bendata non c’entra davvero nulla.

Ti sveliamo un segreto: i Gratta e Vinci, in realtà non sono tutti uguali. Ti possiamo assicurare che esistono alcune tipologie che potrebbero garantire di sbancare al botteghino!

Quali sono i biglietti con maggiore probabilità di vittoria

Gli italiani, che popolo di giocatori! Lo sapevi che secondo alcune statistiche, solo nel 2021 lo stato ha incassato ben 7 miliardi e 164 milioni per la vendita di Gratta e Vinci?

Nessuna nazione, fino ad ora, ha mai superato il primato dell’Italia. Tu hai mai tentato la fortuna? Sei al corrente che non tutti i Gratta e Vinci sono uguali? Ebbene sì, ne esistono alcuni che sono “più vincenti” di altri. Ti stai chiedendo come individuarli nel marasma di biglietti sfida fortuna? Te lo diciamo noi!

Spesso abbiamo ascoltato le storie fortunate e quasi incredibili, al telegiornale, di chi ha avuto la fortuna, magari investendo un solo euro, di vincere milioni cambiando completamente vita. Abbiamo ascoltato dall’amico rivenditore che Tizio ha avuto l’intuizione di selezionare il biglietto vincente e di sbancare il botteghino.

Eppure ti diciamo che non è fortuna, almeno non solo questa. Esistono alcune tipologie di Gratta e Vinci che ti offrono maggiori chance di vincere rispetto ad altre.

Curioso di sapere quali? Te li elenchiamo.

Cominciamo con il famosissimo PortaFortuna Mini. Questo Gratta e Vinci conosciuto in tutta Italia ti consente di vincere fino a un massimo di 100 mila euro. Secondo alcune statistiche, un biglietto ogni 7.920.000 ti dà la possibilità di vincere una cifra molto più alta di quella investita. Certo, non è detto che sarai tu il fortunato ma provare, con parsimonia, potrebbe cambiarti la vita, chissà.

Altro gratta e vinci che ti segnaliamo è il Buon Anno, super venduto che, come il precedente, ti consente di vincere al massimo 100 mila euro. In questo caso, 1 biglietto su 7.200.000 è sempre quello vincente. Le probabilità, ci rendiamo conto, non sono altissime ma sono comunque maggiori rispetto ad altri biglietti.

Ma non è finita qui. Conoscerai sicuramente il Fai scopa. Ebbene, ti diciamo che su 9 biglietti all’incirca, hai la possibilità di guadagnare una cifra di gran lunga maggiore a quella investita. Si abbassano le possibilità per quella massima che non sono però nulle: un biglietto ogni 6.720.000potrebbe cambiarti per sempre la vita.

Ti segnaliamo, per finire, il Gratta e Vinci Simboli. Semplice e intuitivo, è tra i più venduti. Ecco i dati a nostra disposizione: ogni 9,71 biglietti c’è una giocata vincente che ti consente non solo di recuperare la cifra investita ma addirittura di quintuplicarla. Difficile ma non impossibile vincere 100 mila euro: 1 su 8.640.000 è quello fortunato.