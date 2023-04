Lo ritenevano estinto per sempre, ma dopo secoli è stato avvistato di nuovo in Italia

In Italia è accaduto un ritrovamento veramente incredibile. Una rarissima specie di animale è stata avvistata nuovamente. È stata avvistata dopo secoli in Italia. Non ci crederete mai, ma è stata individuata proprio in questa regione. Gli studiosi sono rimasti a bocca aperta: scopriamo di più su questo serpente!

Molto spesso viene utilizzata la parola “estinta” quando un animale non appare da tantissimo tempo. Però, fortunatamente non tutti gli esemplari scompaiono dai radar, infatti, possono ricomparire sul nostro pianeta.

In questo caso, una rarissima specie è stata avvistata nel nostro Paese. Questo animale era considerato estinto, ma dopo secoli è stato ritrovato. Ma di quale esemplare stiamo parlando? Non ci crederete mai, si tratta proprio di lui: scopriamo di più.

Esemplare “estinto per sempre”: è stato ritrovato | sono passati secoli

Si tratta di un ritrovamento incredibile quello di cui vi stiamo parlando. Dopo secoli, gli studiosi sono riusciti a ritrovare un animale che non appariva da tantissimi anni. Un esemplare che mette i brividi, infatti, la sua presenza potrebbe spaventare diverse persone.

Di quale animale stiamo parlando? Si tratta proprio di un rarissimo serpente. Un rettile che non si vedeva da tantissimo tempo. Il suo incredibile rivestimento ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma in quale regione italiana è stato ritrovato? e soprattutto, di quale specie si tratta? Non ci crederete mai: tutti i dettagli.

Ritrovato rarissimo serpente: tutti i dettagli | FOTO

In Italia, è stato ritrovato un serpente super raro. Si tratta di un avvistamento storico, perché erano secoli che non si vedeva nel nostro Pianeta. Finalmente, in Sicilia è ricomparso. Viene chiamato il boa delle sabbie. Una notizia che ha sconvolto moltissime persone.

Questo avvistamento è stato fatto da alcuni passanti che stavano camminando nella zona di Licata, per la precisione, in provincia di Agrigento. Avevano notato qualcosa di strano in mezzo alla terra, al primo impatto sembrava solamente un semplice serpente.

Non hanno mai pensato che si trattasse di un boa delle sabbie. Gli studiosi credono che ci siano 6 esemplari in Sicilia. Purtroppo, però, 3 potrebbero essere morti. I boa delle sabbie che sono in vita, sono stati presi per essere analizzati.

Inoltre, potrebbero esistere anche specie molto più rare. Probabilmente si trovano fuori dall’Italia. Ma cosa sappiamo di questi serpenti? Non li conosciamo molto bene, ma abbiamo qualche informazione sulle loro abitudini. Ad esempio, sappiamo che sono animali notturni ed è proprio per questo motivo che non appaiono di frequente.

Inoltre, vivono sotto la sabbia per molto tempo. Hanno gli occhi molto piccoli e il loro colore è tendente al bianco o al giallo. Esiste anche una leggenda sull’estinzione del boa delle sabbie. Si dice che i nostri antenati avrebbero ucciso ogni esemplare, perché sarebbero in grado di rendere velenose le nostre acque.