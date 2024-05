WhatsApp, la novità in arrivo per tutti questi utenti: che sorpresa

Sta per arrivare qualcosa di davvero innovativo per tutti quanti gli utenti su WhatsApp. Di quale nuova funzionalità parliamo? Analizziamo un aspetto che renderà la vita digitale molto più semplice e pratica a milioni di persone. Tutti i dettagli.

WhatsApp ha radicalmente cambiato – insieme ai social e ad altre app di messaggistica – il modo di comunicazione delle persone negli ultimi 15 anni. La diffusione sempre maggiore della connettività per tutti, poi, ha permesso di poter restare in contatto sempre con le persone della propria vita direttamente con il proprio smartphone.

Su questa app è possibile inviare messaggi di testo, foto, video, GIF e molto altro ancora. C’è, però, una novità che farà piacere a molti utenti. Ecco tutte le informazioni in tal senso.

Novità in arrivo su WhatsApp: cambia proprio tutto

L’app di messaggistica più famosa al mondo ha scelto di testare una nuova funzionalità per quanto concerne la versione Beta per Android. Al momento, dunque, essa è in fase di sperimentazione. Con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp, però, essa sarà resa fruibile a tutti quanti gli utenti dell’app.

La funzione che potrebbe dare molta più praticità agli utenti riguarda i messaggi fissati in alto nelle rispettive chat di riferimento. Già da qualche mese, l’app con l’icona verde permette di fissare – all’interno delle chat singole o di gruppo – un post ritenuto più importante di un altro.

In questo modo tutti quanti i partecipanti alla chat possono cliccare sul messaggio fissato in alto per poter andare a rileggere in ogni momento il contenuto presente. Una novità che ha reso le cose molto più semplici e pratiche a chiunque utilizza l’app a scopo professionale, ma non solo.

Ma che novità ulteriore sta per arrivare per quanto riguarda i messaggi fissati in alto su WhatsApp? Ecco gli ulteriori dettagli su qualcosa che cambierà presto le cose su Android.

I dettagli sulla nuova funzionalità

La novità sui messaggi fissati in alto si riferisce all’arrivo dell’anteprima su di essi. La funzione di anteprima per i messaggi fissati in alto renderà le cose ancora più semplici ed è già disponibile per alcuni tester, attraverso il programma Google Play Beta, portato alla versione 2.24.11.12.

L’anteprima sui messaggi fissati garantirà all’utente una visione veloce e immediata del contenuto memorizzato. In pratica, non sarà necessario aprire il messaggio scritto, la foto o il video per visualizzare il tutto.

La miniatura dei messaggi fissati in alto potrà essere visualizzata da ogni utente nella parte superiore della schermata. Per ogni utente, dunque, la navigazione sarà maggiormente rapida e si perderà ancora meno tempo rispetto a prima.

In futuro questa opzione potrà essere immessa anche su iOS e non solo per gli utenti Android. Con il passare delle settimane dovrebbe essere disponibile per tutti quanti.