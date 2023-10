L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 12, in via Frattini a Roma. La 28enne stava passeggiando in strada, quando il Rottweiler le è finito addosso.

Trasferita in codice rosso all’ospedale Umberto I, la ragazza avrebbe riportati diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. L’animale, rimasto agonizzante sull’asfalto, non ce l’ha fatta. Sul posto i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina.

Rottweiler precipita dal terzo piano a Roma

Una giovane di 28 anni, incinta, è rimasta ferita mentre passeggiava in via Frattini a Roma. La donna è stata presa in pieno da un cane, di razza Rottweiler, che è precipitato dal terzo piano di un palazzo, finendo sulla 28enne. La ragazza, che ha riportato diversi traumi, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Umberto I di Roma, mentre l’animale non ce l’ha fatta.

Al momento resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, su cui indagano i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina. Il cane sarebbe rimasto agonizzante sull’asfalto per circa un’ora, ed è poi deceduto. Non è chiaro se i padroni del cane fossero o meno in casa al momento dell’incidente.

La 28enne resta monitorata in ospedale, vista anche la sua condizione.