Gli omaggi social degli artisti italiani per la morte di Tina Turner

È morta ieri a 83 anni l’icona del rock Tina Turner, dopo una lunga malattia con cui combatteva. Sebbene si fosse a conoscenza dei suoi problemi di salute, la scomparsa ha suscitato un gran clamore, con tante persone che si sono riversate sui social per piangerne la morte. Tra loro, anche numerosi artisti italiani, che hanno voluto darle un ultimo saluto e ricordare la sua strepitosa carriera, iniziata giovanissima e segnata da grandi successi e altrettanti dolori. Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e Vasco Rossi, solo per citarne alcuni, hanno dedicato e postato foto e video in suo onore.

La scomparsa di Tina Turner, ieri, ha rattristato tutti. L’artista aveva da tempo problemi di salute, e non ne aveva mai fatto mistero. La morte, stando a fonti a lei vicine, è avvenuta “serenamente”, in Svizzera, dove ormai da decenni viveva con il secondo marito Erwin Bach. Turner soffriva di una grave insufficienza renale, e negli scorsi anni aveva anche valutato il suicidio assistito, poi, nel 2017, Bach aveva deciso di donarle un rene, regalandole così alcuni anni in più. Una notizia che, come era prevedibile, ha fatto il giro dei social dove tantissime persone hanno voluto lasciare un pensiero in sua memoria, inclusi numerosi artisti stranieri e italiani. Tra i nostri connazionali, a ricordarla, Eros Ramazzotti, che si è detto “profondamente scosso”, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia e Emma Marrone, per citare solo alcuni dei tanti.

Vera e propria icona della musica, protagonista di hit indimenticabili come Proud Mary, The Best e What’s love got to do with it, Tina Turner si è spenta ieri in Svizzera, dove da più di trent’anni viveva con il secondo marito, all’età di 83 anni. Una carriera, la sua, iniziata giovanissima, a soli 16 anni quando incontra il suo futuro marito Ike Turner e poi proseguita dal 1974 da solista.

Tra i primi a ricordarla, Eros Ramazzotti, che con lei aveva duettato durante un indimenticabile Live di Monaco in Germania nel 1998, con Cose della vita. “Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale – ha scritto su Instagram il cantante – Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente”.

Anche Vasco Rossi, le ha dedicato un commovente omaggio, pubblicando su Twitter un post in cui ha ricordato il loro incontro durante una trasmissione musicale degli anni Ottanta. “Era Vota la Voce 1989 quando conobbi Tina Turner. Una vera star, una bestia da palcoscenico. In trasmissione ci divertimmo molto. Poi non andammo a cena… Ma ricordo il suo sorriso e quella grinta…Ciao Tina” ha scritto il Blasco.

Fiorella Mannoia l’ha ricordata non solo come una “regina” della musica mondiale, ma anche per essere stata una donna fonte di ispirazione per generazioni. “La guardavamo con ammirazione, un esempio che ci ha insegnato che si può uscire dall’inferno e rinascere più forti di prima” ha scritto sul suo Twitter la cantante romana. Nessuna parola, ma un semplice cuore spezzato per Emma Marrone, accompagnato da una foto in bianco e nero dell’artista.

Buon viaggio Tina, grande fonte d’ispirazione per tutte noi come artista e come donna. È stato un onore conoscerti. Non dimenticheró mai il nostro incontro a Riva del Garda ed i giorni con Azzedine. Ti ricorderó per sempre per quella che sei stata:”Simply the best” 🖤#tinaturner pic.twitter.com/4QL32okK9H — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) May 24, 2023

Affettuoso e sentito, il ricordo di Loredana Bertè, che ha scelto di postare sui social una sua foto abbracciata a Tina, raccontando i bei momenti passati assieme: “Buon viaggio Tina, grande fonte d’ispirazione per tutte noi come artista e come donna. È stato un onore conoscerti. Non dimenticheró mai il nostro incontro a Riva del Garda ed i giorni con Azzedine. Ti ricorderó per sempre per quella che sei stata:”Simply the best”.

Una vera pioggia di omaggi social per lei, con altri artisti italiani che hanno voluto salutarla un’ultima volta come Zucchero Fornaciari, Simona Ventura, Barbara D’Urso e tanti altri: una lista quasi infinita, che testimonia il grande affetto e rispetto per questa artista che ha saputo coniugare non solo talento e bellezza, ma anche grande forza di volontà, scappando da 16 anni di violenze da parte di Ike Turner, dichiarando “Sono il capo di me stessa”.