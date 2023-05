Quanto costa l’abbonamento a Netflix: prezzi e piani dello streamer

I costi dell’abbonamento a Netflix variano in base al piano scelto e alle funzionalità disponibili. I piani più costosi possono offrire diverse vantaggi rispetto a quelli più economici, ma ciò non significa che siano adatti a tutti gli utenti.

Per comprendere quanto valga la pena investire in un abbonamento a Netflix, è importante considerare le proprie esigenze e abitudini di utilizzo. Qui di seguito sono indicate le differenze tra i vari piani disponibili.

Il Piano Base con Pubblicità (5,49€ al mese) è il piano più economico offerto da Netflix, ma prevede la visualizzazione di annunci pubblicitari, prima e durante la riproduzione dei contenuti, per un totale di circa 4 minuti di pubblicità all’ora.

Alcuni film e serie TV non sono disponibili in questo piano, a causa di restrizioni imposte alle licenze, come indicato dall’icona del lucchetto che appare accanto ai titoli in fase di ricerca o navigazione.

Il piano supporta il Full HD e permette la visualizzazione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, ma non consente il download dei contenuti.

Piano Base e Standard

Il pacchetto Base, a 7,99€ al mese, permette di guardare Netflix ed effettuare download su soltanto un dispositivo alla volta. Tuttavia, l’utente ha accesso a giochi, serie tv e film in modo illimitato e senza alcuna pubblicità, con supporto dell’HD.

Con il pacchetto Standard, a 12,99€ al mese, si ha la possibilità di guardare e scaricare film e serie tv contemporaneamente su due dispositivi differenti in Full HD, senza nessuna pubblicità. Inoltre, il titolare dell’abbonamento può aggiungere un singolo utente extra che non vive nella sua stessa casa, al costo aggiuntivo di 4,99€ al mese.

Abbonamento a Netflix con il Piano Premium

Il piano Premium di Netflix, che ha un prezzo mensile di 17,99€, è la soluzione più completa in assoluto per gli utenti che cercano un’esperienza di visione di alta qualità.

Con questo abbonamento si può guardare il servizio di streaming contemporaneamente su ben quattro dispositivi diversi e scaricare contenuti su sei dispositivi con l’Ultra HD, l’Audio Spaziale Netflix e senza interruzioni pubblicitarie.

Inoltre, se si è il titolare dell’abbonamento, si avrà la possibilità di aggiungere fino a due utenti extra che non vivono nella stessa casa al costo aggiuntivo di 4,99€ al mese per utente. Questo pacchetto è perfetto per famiglie o gruppi di amici che vogliono godere appieno dell’ampia offerta di film e serie tv presenti su Netflix.