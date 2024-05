Gli errori da non commettere durante la pulizia del piano a induzione: eviterai di rovinarlo

Come procedere per una pulizia ottimale del piano a induzione? Nelle prossime righe indicheremo tutti gli errori che dovranno essere evitati per non rovinare questo elemento. Ecco tutti i dettagli.

Sono sempre di più le persone a possedere in cucina il piano di cottura a induzione. Una tecnologia che presenta davvero tanti vantaggi sia in riferimento alla cottura che al risparmio energetico. Questo elemento, infatti, permette di raggiungere temperature molto più elevate del tradizionale piano di cottura elettrico. Inoltre, tali temperature si raggiungeranno in tempi molto più rapidi, con un conseguente consumo minore di gas.

Le pentole che possono essere usate sul piano a induzione possono essere tranquillamente quelle utilizzate tradizionalmente, quindi anche quelle con il fondo in acciaio inox. Cambiano semplicemente la tecnologia, il funzionamento e i tempi nella preparazione delle varie pietanze.

In pratica, per il piano a induzione si genererà un campo elettromagnetico, che permetterà il trasferimento del calore direttamente sul fondo delle pentole. Ma come si pulisce al meglio questo elemento? Ecco tutti gli errori da non commettere mai.

Pulizia del piano di cottura a induzione: non commettere questi sbagli

Il piano di cottura a induzione è molto più semplice da pulire rispetto ai vari piani di cottura elettrici. Basterà, infatti, semplicemente rimuovere le macchie dalla lastra di vetro temperato con un apposito panno e con i detergenti adeguati a tal scopo. Ci sono, però, alcuni errori che andranno sempre evitati. In tal modo, questo piano non si graffierà e non si rovinerà mai. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Non si dovrà mai adoperare alcuna spugna con materiale abrasivo. Questo elemento, infatti, potrebbe graffiare il tuo piano di cottura e rovinarlo per sempre. In caso di sporco ostinato, sarà opportuno adoperare una spugnetta liscia e fare maggiore pressione sulla macchia da rimuovere.

La superficie rovinata non comprometterà il funzionamento della tecnologia, ma potrebbe rivelarsi un danno dal punto di vista prettamente estetico.

Le altre mosse da non fare assolutamente

Sarebbe meglio procedere alle operazioni di pulizia quando il piano di cottura sarà ancora un po’ tiepido. Le macchie più ostinate andranno via con maggiore semplicità rispetto a un piano del tutto freddo. Anche procedere con tempestività sarà una scelta maggiormente consigliata. Con il passare del tempo, infatti, le macchie potrebbero incrostarsi e la pulizia si rivelerà più complicata.

Sarà, poi, doveroso non lasciare il piano bagnato, ma procedere a una completa asciugatura con un panno. Si eviterà, infatti, la formazione del calcare sulla superficie.