Giubileo di Platino, tutti gli eventi a cui assistere se siete a Londra

Dal 2 al 5 giugno il Regno Unito celebra il Giubileo di Platino della sua Regina con grandi feste e manifestazioni.

Quest’anno sono 70 gli anni di regno collezionati dalla Regina Elisabetta. Un traguardo mai raggiunto nella storia della monarchia britannica che Londra e tutto il Regno Unito non poteva di certo non ricordare: ogni angolo della nazione sarà allestito a festa con addobbi floreali e bandiere, e oltre 12 mila feste di strada sono previste in tutte le città.

Se vi trovate quindi a Londra e dintorni, soprattutto nei giorni dal 2 al 5 giugno, ecco tutti gli eventi ai quali potrete assistere.

Giubileo di Platino: gli eventi del 2 giugno

Proprio oggi si sono aperti i festeggiamenti con la parata militare del Trooping The Colour, la parata di compleanno della Regina. Tutto si è concluso con l’accensione di circa 3.000 fari accesi in tutta la nazione e nelle isole che ne fanno parte.

Gli eventi del 3 giugno

Gli eventi di domani inizieranno con la cerimonia di ringraziamento presso la Cattedrale di St. Paul, alla quale darà il via il suono della Great Paul, la campana più grande di tutta la Gran Bretagna.

Purtroppo la Regina non parteciperà alla cerimonia per via di piccoli disagi motori avvertiti oggi, quindi non aspettatevi di vederla!

Gli eventi del 4 giugno

Nella giornata di sabato sono previste corse di cavalli e un concerto a Palazzo Reale (sarà trasmesso anche dalla BBC alle 19:40 locali) al quale prenderanno parte star mondiali come Ed Sheeran, Andrea Bocelli, Craig David e Elton John. Al concerto potranno assistere circa 22.000 persone.

Gli eventi del 5 giugno

Per un finale col botto, domenica 5 giugno per le strade della Gran Bretagna tutti i cittadini organizzeranno grandi tavolate per mangiare insieme: la più grande tavolata da picnic del mondo, lunga 500 metri, si troverà al Parco del Castello di Windsor. Chiunque potrà quindi dare vita a pranzi di quartiere e prenderne parte, animando così le vie della città.

A chiudere le celebrazioni ci sarà infine la parata del Platinum Jubilee Pageant tra artisti di strada, sbandieratori, musicisti e artisti di ogni genere. La sfilata arriverà fino a Buckingham Palace, dove verrà cantato l’inno God Save the Queen.

Giubileo di Platino: gli altri eventi pubblici a cui assistere

Se partecipare in presenza agli eventi dei 4 giorni di festa del Giubileo di Platino può risultare complicato, sarà invece più facile e possibile assistere alle altre manifestazioni pubbliche pensate per festeggiare i 70 anni di regno.

Per esempio, anche il sito di Stonehenge ha reso omaggio alla Regina. Temporaneamente, il sito più magico e misterioso del mondo ha proiettato infatti sui megaliti otto immagini della Regina Elisabetta.

Dal 1° giugno fino a settembre è stata inoltre allestita un’esposizione floreale all’interno del giardino della Tower of London in onore della Regina chiamata Superbloom.

Infine, presso il Castello di Windsor verranno esposti gli abiti indossati da Elisabetta il 2 giugno 1953, giorno della sua incoronazione.