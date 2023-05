Giovanni Allevi ringrazia gli infermieri: “Mi state salvando la vita”

Il compositore e pianista Giovanni Allevi, in occasione della Giornata internazionale degli infermieri, ha scritto un tweet ringraziando tutti gli operatori sanitari che lo stanno aiutando nella cura del suo mieloma.

Lo scorso giugno, il noto compositore e pianista Giovanni Allevi ha rivelato di essere in cura a causa di un mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato e costantemente aggiorna i suoi fan sull’andamento delle cure.

Oggi, 12 maggio, ha voluto ringraziare tutti gli infermieri che lo seguono in questo percorso approfittando della Giornata internazionale degli infermieri.

Giovanni Allevi ringrazia i suoi infermieri

Parole che vengono dal cuore quelle di Giovanni Allevi, il noto pianista e compositore che ha regalato a milioni di fan note meravigliose, che dedica a tutti gli infermieri che lo stanno aiutando a curare il suo mieloma multiplo.

In un video pubblicato qualche ora fa su Twitter, Giovanni Allevi ha ringraziato tutti gli infermieri durante la Giornata internazionale degli infermieri.

Infermiere e infermieri hanno una autentica missione, alleviando la sofferenza, portando medicazioni ma anche una parola di speranza. Nella #GiornataInternazionaledellInfermiere va loro il mio più sincero #grazieinfermieri Giovanni ❤️ #giovanniallevi pic.twitter.com/Q0e5GnT5CM — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) May 12, 2023

Nel video, il musicista dice: “Sono venuto da voi spaesato, impaurito che la mia vita fosse appesa a un filo…Eppure voi mi avete accolto amorevolmente e si è sviluppato nel mio cuore un profondo senso di riconoscenza nei vostri confronti”

Giovanni Allevi ricorda l’importanza del lavoro di tutti gli infermieri, che ogni giorno aiutano i pazienti ad andare avanti nelle loro cure: “Portate avanti una missione importantissima e noi pazienti ve ne siamo profondamente grati.”

La malattia di Giovanni Allevi

A giugno 2022 Giovanni Allevi ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi per un mieloma multiplo, ovvero un tumore che colpisce un tipo specifico di cellule che si trovano nel midollo osseo.

Attualmente non esistono cure precise per questa tipologia di tumore, ma la maggior parte dei pazienti reagisce bene ai trattamenti, proprio quelli a cui si sta sottoponendo il compositore da mesi.

A Pasqua, un mese fa, Giovanni Allevi ha condiviso con i suoi fan una bella notizia, ovvero quella che i suoi ultimi esami sono stati molto positivi, una gioia per lui che nonostante l’indebolimento fisico, sta andando avanti con tanta forza: “Pasqua è il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Condivido la bella notizia degli ultimi esami: sto andando alla grande!”

I ringraziamenti nei confronti degli operatori sanitari non arrivano solo oggi, in questa giornata particolare: infatti, Giovanni Allevi non perde mai occasione per ringraziare tutta l’equipe medica che lo segue, all’Istituto Tumori di Milano, che lo accompagna in questo percorso molto particolare.

Nella sua mente, come lui stesso ha confermato, continua a comporre musica, nonostante ora il suo corpo non lo aiuti molto: la musica resta la sua primaria fonte di vita e grazie a lei la sofferenza di quello che sta vivendo acquista un senso molto più profondo.