Sapevate che studi ha fatto Cristel Carrisi? È l’orgoglio di famiglia: inatteso

Ecco gli studi che ha fatto Cristel Carrisi. Sembra essere proprio l’orgoglio di famiglia. Quello che c’è da sapere sulla ragazza e sulle sue decisioni.

La scelta degli studi effettuata dalla figlia degli amatissimi Romina e Al Bano vi lascerà a bocca aperta. Una decisione sorprendente che nessuno di aspettava. Cristel, come si sa, è la figlia di due celebri personaggi dello spettacolo e ha optato per un particolare percorso di studi. Una decisione inaspettata ma allo stesso tempo che ha rappresentato un motivo d’orgoglio per la famiglia. Scopriamo di cosa si tratta nelle prossime righe.

Cristel Carrisi: la storia della famiglia di Cristel

Se si parla di Cristel Carrisi non si può non parlare di una delle coppie più amate e seguite.

Per tanti anni il pubblico ha infatti potuto godere di una delle coppie più apprezzate e amate da tanti italiani, ovvero quella costituita da Al Bano e l’allora moglie Romina.

La loro vita sentimentale ha fatto discutere parecchie persone, come pure ha fatto sognare tanti italiani che adoravano questa coppia così famosa.

Inoltre in tanti per anni hanno seguito le vicissitudini che hanno lasciato delle impronte decisive sulle loro vite, come quella riguardante la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia. Un evento che ha modificato totalmente la loro vita in comune, fino a quando non hanno deciso di separarsi in modo ufficiale.

Dal loro grande amore sono nati 4 figli ed è proprio la prima che risulta scomparsa, ormai da tanti anni. Il figlio Yari è un grande estimatore della musica come il padre e, dunque, ha deciso di intraprendere delle attività lavorative tali da permettergli di effettuare delle collaborazioni sia con suo padre che con altri noti artisti.

L’ultima dei quattro figli è Romina e lei ha deciso di intraprendere la strada dell’ambiente fotografico, partecipando all’organizzazione di svariate mostre.

Tra l’altro si è fatta notare pure sul piccolo schermo, mediante la sua partecipazione a dei programmi con un notevole seguito di pubblico.

La terza figlia, Cristel, è nata esattamente nel 1985 e ha sempre mostrato un considerevole interesse nei confronti del mondo musicale.

Quindi inizialmente ha provato ad affermarsi in questo particolare ambiente professionale, ma poi a un certo punto ha deciso di lasciar perdere, concentrando la sua attenzione sulla moda.

Nel 2016 si è sposata con un facoltoso imprenditore croato, ovvero Davor Luksic. Dalla loro unione sono nati due figli, Kay e Cassia.

La terza figlia di Romina e Al Bano ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito nella città di New York.

La celebrazione del loro matrimonio, invece, si è svolta nella città di Lecce, con la presenza di 500 invitati e con dei festeggiamenti che sono durati per ben tre giorni.

Cristel Carrisi: quali decisioni ha preso sui suoi studi

Quando si trovava al principio della sua carriera nel mondo della musica, Cristel ha pure pubblicato un album con il titolo I Promise.

Successivamente ha deciso di partecipare in qualità di concorrente al reality show La Fattoria. Ma questa sua esperienza televisiva è durata poco, in quanto ha deciso poi di uscire per via della scomparsa del nonno Carmelo.

Successivamente Cristel ha preferito mettere da parte le sue ambizioni nel campo musicale, decidendo di occuparsi di altro. Ciò anche per via dei numerosi attacchi che aveva ricevuto da parte degli haters.

Quindi a questo punto della sua vita ha preferito propendere verso una determinata occupazione correlata stavolta agli studi.

Difatti Cristel ha deciso di iniziare gli studi inerenti la facoltà di Letteratura, conseguendo la laurea in un istituto universitario di prestigio come quello di Harvard.

Tutto questo è risultato un motivo in più d’orgoglio da parte dei suoi familiari.

A tal punto che la stessa madre Romina ha pensato di manifestarlo tramite il suo profilo su Instagram.

Difatti proprio su questo social ha voluto esprimere di quanto sia fiera di sua figlia, per questo percorso di studi che ha voluto intraprendere. Conseguendo un esito eccellente, grazie alla sua laurea presa ad Harvard in Letteratura.

Il successo di Cristel

Ecco che si parla della terza figlia del grande Al Bano, il suo terzo capolavoro.

La terza figlia di Al Bano ha avuto la capacità di far conciliare alla perfezione il suo ruolo di moglie e di mamma con quello di una giovane studentessa ad Harvard. Del resto lei, rispetto a sua madre Romina che è molto più attiva e in costante contatto coi suoi follower, si mostra molto meno sui social. Ecco perché la famosa mamma ha voluto manifestare pubblicamente la grande vittoria ottenuta da sua figlia, dopo la laurea in Letteratura.

La sorella minore di Cristel che porta lo stesso nome della madre, ha effettuato i suoi studi correlati alla recitazione negli Stati Uniti.

Ciò considerando che aveva sempre ambito a ottenere un grande successo in questo ambito, affermandosi come attrice.

Le due figlie più piccole infatti sono legate da un legame molto profondo. Ciò si denota anche dalle numerose foto che le raffigurano insieme. Queste ultime, poi, rappresentano anche uno dei modi per godersi pienamente un po’ dell’affetto familiare, ogni volta che risulta fattibile.

Un immenso sentimento d’affetto che le due sorelle mostrano a piene mani, appena riescono a passare del tempo insieme.

Insomma questo è quello che bisogna sapere su Cristel e sulla sua scelta a livello universitario. Una scelta di cui sua madre è davvero orgogliosa. E come potrebbe essere altrimenti! Oltre a essere una figlia, è una moglie, una mamma ed è anche riuscita a essere un’eccellente studentessa finché non ha conseguito la sua laurea. Dunque quando diciamo che è l’orgoglio di famiglia non si esagera.