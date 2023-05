Dove vedere in tv e streaming le partite della 35esima giornata di Serie A

Le notti di sogni e di coppe dei campioni sono trascorsi da poco meno di 24 ore, molto meno, ed è già tempo di concentrarsi sulla Serie A, perché nonostante le speranze di qualcuno, come quelle dell’Inter o della Roma e in parte anche quelle della Juventus sono tenute vive dai risultati delle partite europee, c’è un campionato agli sgoccioli – è arrivato alla 35esima giornata – ancora da concludere, e che deve dare ancora delle risposte. Le prime potrebbero dalla sfida che apre il turno, con la Lazio che ospiterà allo stadio Olimpico un Lecce che ha bisogno di punti per salvarsi. Da oggi a lunedì, però, il menù è ricco, tanto.

Sabato scenderanno in campo l’Atalanta, il Milan e i nerazzurri, tutte impegnate a garantirsi un posto in piedi in Paradiso, anzi no in Champions League, specie le due squadre di Milano che mercoledì e poi ancora martedì nella stessa competizione si stanno l’accesso alla finale. I bergamaschi saranno a Salerno, i rossoneri a La Spezia, che cerca di salvarsi, l’Inter se la vedrà in casa contro il Sassuolo. In tema coppa dalle grandi orecchie, la Roma visita il Bologna di Thiago Motta domenica, e i bianconeri di Massimiliano Allegri, al netto della probabile nuova sanzione, incontrano allo Stadium la Cremonese, che tra quelle che lotta per non retrocedere è sicuramente la più in forma. Lo è anche il Verona, ed è per questo che sarà importante la partita contro il Torino del lunch match. E poi c’è il Napoli, il fiore occhiello di questa Serie A. E quindi scopriamo insieme tutti gli incroci e dove possiamo vederli in tv e diretta streaming.

La 35esima giornata di Serie A si apre con la Lazio in cerca di punti per la Champions e il Lecce di quelli salvezza, ma i verdetti passano anche dalle lombarde e da Roma e Juventus

Finora, all’alba della 35esima giornata di Serie A, la quartultima, per intenderci, prima che il nostro massimo campionato ci saluti e ci dia appuntamento ad agosto, ci ha regalato due verdetti: il Napoli si è laureato campione d’Italia a Udine, e sempre contro i friulani, alla Dacia Arena, la Sampdoria ha sancito la sua matematica retrocessione in Serie B. Di storie da scrivere, insomma, ce ne sono ancora tantissime: chi andrà in Champions League, per esempio, chi in Europa e chi ancora in Conference, ma anche chi rimarrà in Serie A anche il prossimo anno.

Se nel primo caso alcuni verdetti potrebbero arrivare anche dalle notti europee, che al momento vedono l’Inter in vantaggio sul Milan per un posto nella finale di Istanbul del 10 giugno della coppa dalle grandi orecchie – che garantirebbe, se arrivasse una vittoria contro il Real Madrid o il Manchester City, un tappeto rosso steso per la prossima edizione – la Roma e la Juventus che potrebbero giocarsela contro nella finale della seconda competizione Uefa e una Fiorentina che, oltre ad avere il pensiero della Coppa Italia, ha il compito di ribaltare il risultato contro il Basilea, in Svizzera, nel caso dei secondi la partita che apre questo turno potrebbe dare delle risposte importanti.

Al Lecce, che sta lottando per non retrocedere, e alla Lazio che invece la scorsa settimana ha perso il secondo posto in classifica. A giocare in casa, davanti al proprio pubblico, dalle 20:45 di stasera, saranno gli uomini di Maurizio Sarri, che hanno bisogno più che mai di scrollarsi di dosso le altre e possono farlo solo con una vittoria, che ha anche il sapore della rivincita e della vendetta considerato che al via del Mare avevano perso. Gli undici di Marco Baroni, dal canto loro, arrivano con la speranza di non incappare nella terza sconfitta di fila che vorrebbe dire avere almeno un piede in quel baratro che vuol dire cadetteria.

Senza Danilo Cataldi e Mathias Vecino, il tecnico toscano metterà di nuovo in regia Marcos Antonio, letale contro lo Spezia e contro il Sassuolo, ma frastornato nella partita di san Siro persa contro i rossoneri di Stefano Pioli, per il resto tutti confermati, a iniziare dal capitano e dal vice, Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, che dovranno rispondere sul campo alle critiche degli ultimi tempi. Anche i salentini scenderanno in campo nella loro veste migliore, anche perché dopo il turno di squalifica, tornerà anche Gabriel Strefezza.

Le altre sfide, soprattutto quelle di sabato, ci diranno ancora qualcosa della lotta per il quarto posto (o su di lì). L’Atalanta sarà la prima, alle 15, a giocarsi un pezzo importante di stagione, lo farà contro la Salernitana – che ha perso l’ultima contro l’Empoli, ma non perdeva da metà febbraio contro i biancocelesti – all’Arechi. A pesare in questa sfida potrebbero essere le motivazioni – perché i granata di Paulo Sousa, il vero artefice di questa salvezza arrivata in anticipo ma non ancora matematica, hanno bisogno solo di quattro punti per festeggiare, ma ai bergamaschi serve vincere per non perdere il treno per l’Europa che conta -, ma anche le assenze, e in dubbio, da una parte e dell’altra, ci sono titolatissimi come Antonio Candreva, Ademola Lookman e Rasmus Hojlund, che potrebbero non recuperare in tempo per domani.

Un Milan un po’ abbattuto dalla serata scioccante contro i cugini nell’Euro derby di mercoledì, e che martedì potrebbe avere la sua ennesima rivincita, giocherà contro uno Spezia che, sabato scorso, è finito tra i tre peggiori della classe. Ecco, in questo caso non mancheranno le motivazioni, non mancheranno ai rossoneri di Pioli, che sicuramente farà turnover ma che potrebbe non avere a disposizione sia Rafael Leao e quasi sicuramente Ismael Bennacer, e non mancheranno agli uomini di Leonardo Semplici, che di certamente fuori ne ha parecchi, anche quel Daniel Maldini, figlio di Paolo, che all’andata aveva gelato san Siro segnando il gol del momentaneo 1-1.

A concludere il sabato di Serie A, e della 35esima giornata, poi, ci saranno i trionfatori, al momento, della semifinale di Champions League tutta italiana contro un Sassuolo che è salvo, ma che ha anche i colpi per far male all’Inter, ce li ha soprattutto con un Domenico Berardi che questa sfida la vive in maniera particolare considerata la sua fede calcistica. L’anno scorso, nonostante questo, aveva fatto piangere un po’ Simone Inzaghi, rubandogli un pezzetto di quello scudetto che, invece, la squadra di Antonio Conte si era cucito sul petto l’anno prima, e quindi anche con un pensiero alla stracittadina che sancirà il sogno di una finale della coppa dalle grandi orecchie a tredici anni di distanza da quella vissuta nell’anno del triplete (con José Mourinho), i nerazzurri dovranno macinare e macinare.

Lo dovranno fare anche i gialloblù di Marco Zaffaroni, e come hanno fatto da un po’ di tempo a questa parte riuscendo addirittura a fare quel balzetto in avanti che significa rimanere ancora un altro anno nel nostro massimo campionato. La prova per il Verona, nel lunch match di domenica, sarà contro un Torino dell’ex Ivan Juric che ha poco da chiedere ancora alla classifica, anche se con una nuova penalizzazione per la Juventus non è così detto che anche loro non possano pensare all’Europa e alla Conference League per la stagione che verrà.

Non solo loro, però, possono conquistarsi quel settimo posto che in realtà di certezze ne dà comunque pochissime. Ci sono anche la Fiorentina e l’Udinese. E il Monza. E persino il Bologna, ma andiamo con ordine. Le prime due si sfideranno alle 15 all’Artemio Franchi, che solo ieri ha assistito a una rimonta che mette in dubbio la finale della terza competizione Uefa per i Viola del 7 giugno, l’altra, sempre alla stessa ora, ospiterà i campioni d’Italia del Napoli, che ora hanno solo l’obiettivo di dimostrare che anche a risultato acquisito non ce n’è per nessuno, gli ultimi, ovvero gli uomini di Thiago Motta hanno la sfida, sulla carta, più difficile, perché avranno come invitati alla loro serata di domenica alle 18 i giallorossi di mister triplete, dello Special One, che hanno vinto contro il Bayer Leverkusen, ieri, a Roma senza Paulo Dybala e in Champions League ci vogliono tornare dal campionato non solo da un altro trionfo (possibile) europeo a un anno esatto dal primo.

A chiudere le danze, domenica, ci penseranno poi la Juventus e la Cremonese. Per quanto riguarda la Vecchia Signora, con un’incognita grande quanto una casa sul futuro – il 22 maggio arriveranno risposte più certe su cosa ne sarà della sua classifica -, non ha mai perso la grinta e la tenacia, tanto che ieri il gol del pareggio contro la squadra che è sinonimo di trofei di Europa League è arrivato quasi allo scadere, e tanto che adesso è seconda, e là vuole rimanere, per lo meno, vuole macinare punti che poi, quasi sicuramente, le verranno levati. Sui grigiorossi, il ritorno in A è stato segnato da una semifinale di Coppa Italia guadagnata contro Napoli prima e Roma dopo – e persa contro la Viola -, e da qualche vittoria pesante che adesso, a quattro giornate dalla fine, sta alimentando sogni che fino a qualche tempo, soprattutto prima dell’arrivo di Davide Ballardini, erano chimere, eppure la distanza dal Verona è di solo sei punti, e chissà che non si riesca a fermare pure i bianconeri.

La partita che metterà fine a questa 35esima giornata di Serie A, lunedì alle 20:45, è tra una Sampdoria matematicamente in B che davanti al pubblico di Marassi sfiderà l’Empoli a cui, invece, manca solo un punto per dirsi tranquillo, ma potrebbe esserlo già senza scendere in campo se tutto dovesse andare male per chi sta dietro.

Dove vedere in tv e diretta streaming il 35esimo turno del nostro massimo campionato

Quanto a dove vedere le partite della 35esima giornata di Serie A, come sempre, c’è Dazn, e quindi la piattaforma che si può vedere, con abbonamento, su qualsiasi dispositivo elettronico che supporti l’app, anche lo smartphone se siete all’estero o in giro a bere una birra con amici. Su Sky, invece, si potranno vedere sia la gara della Lazio contro il Lecce di oggi alle 20:45, sia quella dell’Inter contro il Sassuolo di sabato alle 20:45, sia, infine, quella tra Verona e Torino di domenica all’ora di pranzo. Ovviamente queste ultime tre si potranno gustare anche su Sky Go, e quindi anche sul telefono e ovunque voi siate.