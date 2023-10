Con un post sui social, la Presidente del Consiglio ha annunciato la fine della relazione con il compagno da cui ha avuto la piccola Ginevra.

Nessuna parola d’odio contro quello che è ormai il suo ex compagno, ma la volontà di difendere quello che hanno condiviso e la felicità della loro bambina.

Giorgia Meloni annuncia la fine della relazione con Andrea Giambruno

“Le nostre strade si sono divise da tempo”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato con un post sui vari social la fine della relazione con Andrea Giambruno, il giornalista Mediaset finito al centro di una serie di polemiche per via di alcuni fuorionda di Diario del Giorno, il programma che conduce su Rete4, trasmessi dal programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

“Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”, ha scritto la presidente sui social. La loro relazione sarebbe finita da tempo, ma l’ufficialità è arrivata soltanto oggi.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha pubblicato un post sui social per esprimere vicinanza e affetto alla leader di Fratelli d’Italia.