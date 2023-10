Si schianta in auto col fidanzato, lui muore, lei partorisce d’urgenza all’ottavo mese: il piccolo sta bene

L’incidente è avvenuto questa mattina sulla Maglie-Lecce. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni di Cutrofiano, Stefano Maggio. L’auto su cui viaggiavano la vittima e la sua fidanzata si è ribaltata ed è finita contro il guard-rail.

A nulla sono serviti i soccorsi, per Stefano non c’è stato nulla da fare. La fidanzata – incinta all’ottavo mese di gravidanza – è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e lì le è stato praticato un cesareo. Il neonato sta bene, la mamma è ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Futuro papà muore in un incidente d’auto

Non vedeva l’ora di diventare papà, ma un destino beffardo si è accanito su di lui, che d’ora in poi potrà solo vegliare sul suo piccolo appena venuto al mondo. È morto ad appena 22 anni Stefano Maggio, originario di Cutrofiano, provincia di Lecce. Questa mattina il giovane è rimasto vittima di un terribile incidente sulla Maglia Lecce. Stefano era alla guida della sua Fiat Punto, quando l’auto – per cause ancora in corso di accertamento – si è ribaltata, finendo per schiantarsi sul guard rail.

Accanto a lui, sul sedile del passeggero, sedeva la compagna, sua coetanea, incinta all’ottavo mese di gravidanza. Mentre per il 22enne non c’è stato nulla da fare, la sua compagna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le è stato praticato un cesareo ed è nato un bambino di 3,200 Kg che sta bene. La mamma è invece ricoverata nel reparto di Rianimazione del nosocomio pugliese.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia i vigili del fuoco del comando provinciale che il personale del 118.