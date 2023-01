Tieni premuto il numero 11 sul telefono, questo codice fa risparmiare un mucchio di tempo e denaro

By

Digitano un codice segreto sul telefono possiamo risparmiare un mucchio di tempo. Ecco cosa accade se si clicca il numero 11.

Che abbia un sistema operativo Android o iOS tutti quanti noi abbiamo a portata di mano un telefono cellulare che utilizziamo per entrare in contatto con i nostri amici e parenti specie se questi sono lontani da noi.

Il cellulare, inizialmente era stato ideato solamente per ricevere chiamate e quando è stato messo in commercio, le sue dimensioni erano molto ingombranti, basti pensare che per portarselo con se, c’era bisogno di una borsa.

Telefono: ecco il codice segreto da utilizzare sul proprio cellulare

Con il passare del tempo e con la diffusione del telefono cellulare nelle nostre vite, questi hanno avuto a che fare con l’evolversi della tecnologia e andare via via a diventare sempre più piccoli e particolari.

Agli inizi degli anni 2000, ci fu un vero e proprio boom dei telefoni cellulari a tal punto che anche i più giovani ne entrarono in possesso e all’epoca era possibile solamente ricevere telefonate e scrivere SMS.

I più nostalgici, si ricordano, che senza le tanto ormai famose app, per comunicare con qualcuno c’erano gli SMS, che ancora oggi sono utili ma vengono difficilmente usati per via della diffusione delle app di messagistica istantanea.

Per poter usufruire di circa 100 SMS al giorno, passando poi ai messaggi illimitati c’era bisogno di attivare, sotto ad un costo, un abbonamento mensile o limitato solo per un determinato periodo che il gestore telefonico metteva a disposizione tramite una card.

Adesso le cose sono diventate più semplici e i telefonini che tutti noi conosciamo oltre ad essere touch-screen e a non aver bisogno dei tasti come invece i suoi antenati, hanno una memoria molto più grande.

Di conseguenza, sui nostri dispositivi, troviamo tantissime app oltre quelle di messaggistica, tra cui quelle sviluppate per il dating, giochi, social network e tante altre utili a seconda dell’utente.

Cosa accade se si digita il numero 11

Molte volte, però questi cellulari fanno un po’ di capricci e quindi siamo costretti a cambiarli o a rivolgerci ad un tecnico per far si che torni come prima e a volte la spesa non vale la candela.

Altre volte, invece, abbiamo solo bisogno di avere delle informazioni sul nostro dispositivo e spesso non riusciamo a trovarle o ne siamo completamente ignari, ma grazie ad un codice potremo scoprire tutto sul nostro cellulare.

Digitando il codice #0011# accederemo ad una serie di informazioni diagnostiche che ci permetterà di scoprire il nome dell’operatore di telefonia mobile, il numero di serie del nostro cellulare, il modello, quale software utilizza, qual è la rete utilizzata per la connessione, la potenza del segnale e il codice IMEI.

Quest’ultimo è molto utile perché in caso di furto può essere utilizzato per rintracciare il proprio telefono o verificare se uno in possesso di un’altra persona è proprio il telefono che ci è stato rubato o che abbiamo smarrito.

I nostri telefoni hanno a disposizione questo e tanti altri codici e hanno delle funzionalità nascoste che spesso non sono conosciute dai loro possessori e che invece possono risolvere tantissimi problemi.