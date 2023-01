Olga Fernando, quanto guadagna a C’è Posta Per Te? Svelato il cachet

Olga Fernando è una presenza ricorrente nella trasmissione C’è Posta per Te. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna la nota interprete? Ecco il cachet.

Uno dei programmi televisivi di maggior successo della televisione italiana e in particolare della Mediaset è C’è Posta per Te che per via dei suoi ascolti quest’anno, i dirigenti, hanno deciso di mandare in onda contro la finale del Festival di Sanremo 2023.

Il pubblico, sin dalla prima edizione, ha dimostrato un grande affetto nei confronti della trasmissione a tal punto da farla diventare una delle punte di diamante di Canale 5 anche quando accade l’imprevedibile.

Olga Fernando: ecco quanto guadagna l’interprete di C’è Posta per Te

In molte occasioni, specie nelle ultime edizioni, la conduttrice Maria De Filippi, ha lasciato lo studio per rincorrere un invitato all’interno della trasmissione che decide di non far parlare l’interlocutore.

In questi minuti, sono stati mandati in onda immagini di uno studio completamente vuoto con le reazioni del pubblico e nonostante questo, i telespettatori non hanno cambiato canale, ma anzi, volevano vedere come andava a finire il tutto.

Oltre alle storie strappalacrime e famigliari, accade che all’interno della trasmissione per fare un regalo ad un amico o ad un parente o per altre motivazioni vengono invitati degli ospiti famosi.

Alcuni di questi sono italiani mentre altri sono di caratura internazionale e nella puntata di sabato 28 gennaio 2023 gli ospiti della serata sono stati il cantautore italiano Irama e l’attrice internazionale Charlize Theron.

Quest’ultima si è presentata in trasmissione al fianco di Olga Fernando, l’interprete che l’ha aiutata a capire cosa stessero dicendo traducendole simultaneamente tutte le frasi che la conduttrice le stava comunicando e viceversa.

La donna, è diventata famosa proprio per essere una delle interpreti più presenti in televisione e in particolare la sua fama è cresciuta con C’è Posta per Te, diventando una vera e propria icona del programma.

Per via della conoscenza delle lingue da lei studiate, spesso viene chiamata per tradurre le conversazioni a molti attori e attrici internazionali a tal punto che ha avuto modo di interagire con molti sex symbol a livello mondiale.

Per questo, sul web, la chiamano “Olga, la donna che sussurra ai manzi”, per via del fatto che si posiziona dietro il loro orecchio e sussurra nella loro lingua tutto quello che la De Filippi sta raccontando ai telespettatori.

Il suo stipendio

Nata da madre Toscana e da padre dello Sri Lanka, Olga Fernando è anche una famosissima traduttrice ed ha incontrato nel corso della sua carriera tantissime personalità importanti.

Madre di due figli è una grande appassionata di Harry Potter che riguarda volentieri con la sua prole ed è un’accanita lettrice di quotidiani internazionali ma è prevedibile dato il suo lavoro.

Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna? Al momento il suo cachet non è stato rivelato ma si può fare una stima vedendo gli stipendi che ottengono gli interpreti, in particolare quelli della sua caratura.

Inizialmente, lo stipendio mensile è di 1200 € ma con l’andare del tempo e con l’avanzamento di carriera il salario aumenta fino ad arrivare per i più esperti ad un cachet di 300 € al giorno.

Questa somma però, non è per via della traduzione fatta durante l’incontro con una personalità straniera, ma è anche per via della ricerca che giornalmente un’interprete fa per informarsi su quello che andrà a raccontare e all’incontro a cui presenzierà.

Di conseguenza, data l’importanza del programma televisivo e degli anni di carriera della Fernando nel suo lavoro, possiamo immaginare che il suo salario sia molto cospicuo ma del tutto meritato.