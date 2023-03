Come si pulisce al meglio una friggitrice ad aria? Con un solo ed unico ingrediente si può pulire completamente: pronta per essere usata.

La friggitrice ad aria è diventato uno strumento in uso in tutte le case degli italiani. Uno strumento compatto e interessante, capace di cucinare al meglio i fritti senza l’uso dell’olio. Così come la friggitrice tradizionale, anche questo strumento necessita di una pulizia approfondita e per farlo bastano pochissimi ingredienti naturali. Gli esperti del pulito danno qualche consiglio su come pulire e igienizzare questo elettrodomestico dopo l’uso.

Come si pulisce una friggitrice dopo l’uso?

Pulire la friggitrice dopo l’uso è importantissimo, considerando che olio e piccoli detriti di cibo potrebbero compromettere il suo uso giornaliero.

Se tradizionale, la prima cosa da fare è pulire il cestello mentre in quella ad aria si deve pulire il vano interno. Per farlo basterà usare solo detersivo e acqua calda risciacquando completamente. È una delle parti più facili da pulire perché estraibile, ma è anche quella a contatto con i cibi ed è bene fare molta attenzione.

Nel caso in cui lo sporco dovesse essere persistente, meglio immergere il vano in un recipiente con sapone e acqua bollente. Una volta che tutto il grasso si è sciolto si potrà procedere con la pulizia totale.

Nella parte interna della friggitrice ad aria o quella tradizionale è importante usare uno spazzolino o una spatola di plastica, così da rimuovere tutto il grasso che è stato accumulato. Rimuovendo questa parte sarà sicuramente più facile pulire tutto quanto. Per pulire l’interno sarà sufficiente un panno umido imbevuto di acqua e succo di limone, risciacquando con un altro panno pulito per eliminare l’acqua in eccesso.

Friggitrice ad aria sporca: il rimedio naturale per igienizzarla

La friggitrice ad aria sporca necessita di due ingredienti principali, ovvero bicarbonato di sodio con l’aceto di vino bianco. Le proprietà dei due ingredienti sono così forti che insieme possono rimuovere ogni resto di grasso.

L’aceto di vino bianco è indispensabile per rimuovere il grasso e igienizzare completamente lo strumento.

Il procedimento è veramente facile da mettere in atto, basterà infatti riempire una tazza di aceto e bicarbonato per poi versarla all’interno del vano. Subito dopo si accende e si lascia lavorare l’acqua per una pulizia completa. Si può lasciare anche 10 minuti così da eliminare ogni tipo di grasso e sporco incrostato.

Dopo questo passaggio, togliere tutta l’acqua e pulire il vano eliminando il grasso con un panno morbido e pulito. Risciacquare con acqua e poi passare uno strofinaccio per l’asciugatura finale.

Il bicarbonato può essere usato anche da solo, creando una pasta con dell’acqua da applicare in tutte le zone sporche e difficili da trattare. Successivamente si strofina con uno spazzolino e poi si risciacqua nuovamente, asciugando con uno strofinaccio pulito.